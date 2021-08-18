Pakistan Cumhurbaşkanı 'Kuruluş Osman' setinde!
Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, önceki gün dizinin hayranı olan Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, eşi ve heyetini sette ağırladı. Ekiple birlikte poz veren Bozdağ, "Platomuzu ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Arif Alvi'yi, Hanımefendi Samina Alvi'yi ve heyetini ağırlamaktan şeref duyduk. Kendilerine, alakalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.
|18 Ağustos 2021 08:45
|+Aa- Yazdır
Atv'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ önceki gün önemli bir konuğu sette ağırladı. Bozdağ, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, eşi ve heyetinin seti ziyaret ettiklerini açıkladı.
Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Platomuzu ziyaret eden Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Arif Alvi'yi, Hanımefendi Samina Alvi'yi ve heyetini ağırlamaktan şerefyap olduk.
Kendilerine teveccühlerinden ve alakalarından ötürü şükranlarımı sunuyorum. Onların aracılığıyla tüm kardeş Pakistan halkını selamlıyorum" dedi.
İLKER GEZİCİ
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da kebapçıdaki yazıyı görenler şaştı kaldı!
18 Ağustos 2021 11:20
|Selden etkilenen camiyi cuma namazına yetiştirmek için canla başla çalışıyorlar
18 Ağustos 2021 11:16
|Kovid-19 şüphesiyle acil servise başvuran gençlerin sayısı artıyor
18 Ağustos 2021 11:15
|Korumasız ve uzun süreli güneşlenme cilt kanserine yol açabiliyor
18 Ağustos 2021 11:05
|Sultangazi'de 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
18 Ağustos 2021 10:50
|Selde hayatını kaybeden genç kızın çeyiz sandığındaki ziynet eşyaları teslim edildi
18 Ağustos 2021 10:07
|Şehidin son sözleri ortaya çıktı! 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara'
18 Ağustos 2021 08:59
|Aşısız çalışan tartışması: İşten çıkarılabilir mi?
18 Ağustos 2021 08:17
|Mucize eseri selden kurtulan Can'ın hikayesi
18 Ağustos 2021 08:10
|İki kareye tepki yağıyor
18 Ağustos 2021 07:19