Takım arkadaşına saldıran Marcao'nun, cezası belli oldu

Brezilyalı oyuncunun Kerem'e neden vurduğu da ortaya çıktı. Bu arada Galatasaray yönetimi Marcao'ya verilecek cezayı belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Türk oyuncuların saldırmaması için takımdan ayrı uçağa götürülen Brezilyalı futbolcunun neden genç oyuncuya vurduğu da ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi de Marcao'ya verilecek cezayı belirledi.

Giresun deplasmanında mücadelenin 63. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao kırmızı kart görüp apar topar soyunma odasına giderken, sonrasında ise takım arkadaşlarının büyük tepkisiyle karşılaştı.

Yolda kimsenin konuşmadığı oyuncu, İstanbul'da da takımdan uzak tutuldu. İşte anbean yaşananlar:

SOYUNMA ODASI

Kerem'den yana tavır alan kaptan Arda Turan ve diğer oyuncular, Marcao'nun bu hareketine çok sinirlendi. Soyunma odasında Marcao'nun üzerine yürümek isteyen bazı oyuncuları yardımcı antrenörler güçlükle durdurdu. Brezilyalı oyuncu takımdan ayrı olarak havalimanına gönderildi.

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI

Kimse Marcao ile konuşmazken, oyuncu tek başına uçağa gitti...

İSTANBUL HAVALİMANI

Uçakta yalnız başına oturan Marcao'nun kimse yüzüne bile bakmadı. Krizin büyümesinden endişe eden kulüp yetkilileri, Giresun'dan İstanbul'a dönüşte Marcao'nun takımla bir araya gelmemesi için yoğun çaba harcadı. İstanbul'a varıldığında da takım otobüsüne alınmadı ve kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı.

METİN OKTAY TESİSLERİ

Takım arkadaşlarıyla arasına mesafe koyulması istenen oyuncunun dün Florya'da yapılan antrenmana da katılmasına izin verilmedi.

"BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ"

Kerem'e saldırısı sonrasında takım içinde kimse Marcao ile konuşmama kararı aldı. 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için takım arkadaşları "Kerem'e yaptığı bu hareketi affetmiyoruz! Bedelini ödemeli" görüşünü paylaşarak topu teknik heyete attı.

Yardımcı antrenör Necati Ateş ve idari direktör yardımcısı Hakan Balta dönüş yolunda sık sık oyuncuların yanına gidip sakinleştirici konuşmalar yaptı.

İŞTE O AN!

Olayın ardından Kerem'e sarılarak Marcao'nun atılışını izleyen Terim, Marcao'nun yüzünü bile görmek istemiyor. Deneyimli teknik adam, "Kerem bizim kıymetlimiz" diyerek oyuncusuna sahip çıkarken, verilecek cezaya da direkt dahli olacak.

MARCAO'NUN KEREM'E NEDEN SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI: SEN KAPTAN MISIN, SUS DİYORSUN

Kavganın Marcao cephesinde ise 'sus' işaretinin patlama noktası olduğu öğrenildi.

Marcao'nun süresiz kadro dışı kaldığı iddiaları gelen bilgiler arasında