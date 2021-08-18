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Deniz suyundaki tuzu yüzde 99,9 filtreleyebilen teknoloji geliştirildi

Küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle, gezegenimiz her gün daha fazla zarar görüyor. 2025 yılında yükselen sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor. Güney Koreli bilim insanları, bu kapsamda olası su kıtlıklarını önleme potansiyeline sahip yeni bir sistem geliştirdiklerini duyurdu. Yöntemin deniz suyundaki suyu yüzde 99,9 oranında filtreleyebildiği açıklandı.
18 Ağustos 2021 08:34
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Deniz suyundaki tuzu yüzde 99,9 filtreleyebilen teknoloji geliştirildi

ABD Jeolojik Araştırma Enstitüsü'ne göre, dünya yüzeyinin yüzde 71'i suyla kaplı olmasına rağmen, bunun yüzde 96,5'ini okyanus ve deniz suları oluşturuyor. Bu nedenle, dünyadaki suyun sadece yüzde 2,5'i canlıların içebileceği uygunluğa sahip.

Ancak, Güney Koreli bilim insanları, deniz suyundaki tuzun neredeyse tamamını ortadan kaldırabilen ve potansiyel olarak dünyanın en büyük sorunlarından birini çözebilecek yeni bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

Kore İnşaat Mühendisliği ve Yapı Teknolojisi Enstitüsü'nden (KICT) araştırmacılar, koaksiyel elektrospun nanofiber membran yöntemi kullanarak yeni bir su yalıtım malzemesi oluşturdu.

Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kaliteli bir içme suyunda toplam çözünmüş katı madde değerinin milyonda 600 parçadan (ppm) daha az olması gerektiğini öneriyor.

FİLTRELENMİŞ ÇÖZELTİ BİR AY BOYUNCA SABİT KALDI

Söz konusu yöntem, deniz suyundan tuzun yüzde 99,9'unu uzaklaştırmakla kalmıyor, çözeltinin bir ay boyunca sabit kalmasını da sağlıyor.

Önceki filtreleme çalışmalarında deniz suyundan tuz uzaklaştırma işleminin ardından suyun içilebilir olarak kalması yalnızca 50 saat sürmüştü.

Çalışmanın başyazarı Dr Yunchul Woo, "Eş eksenli elektrospun nanofiber membran, deniz suyu çözeltilerinin uzun süre boyunca arıtılması için güçlü bir potansiyele sahip" dedi.

DÜNYADAKİ 3 MİLYAR İNSANIN İÇME SUYUNA ERİŞİMİ OLDUKÇA SORUNLU

DSÖ'nün verilerine göre dünyada yaklaşık 785 milyon insan temiz içme suyuna erişebiliyor. 2 milyar insanın dışkıyla kirletilmiş suyu içtiği göz önüne alındığında, yeni teknolojinin büyük faydalar sağlayabileceği öngörülüyor. Çünkü kirlenmiş su; ishal, kolera, dizanteri, tifo ve çocuk felci gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara neden oluyor.

2025 YILINDA DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI SU SIKINTISI YAŞAYACAK

DSÖ, ayrıca 2025 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı çeken bölgelerde yaşayacağını açıkladı.
Memurlar.Net
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