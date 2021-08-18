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Başkentte silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
18 Ağustos 2021 08:42
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Başkentte silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Alınan bilgiye göre, Şehit Mehmet Altanlar Caddesi üzerinde V.U ve babası M.U üç kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda kurşunların hedefi olan V.U kolundan, M.U ise başından yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.U müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan V.U, kendilerine ateş eden kişilerin M.Ö.B, A.K ve T.A olduğunu belirtirken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Bu arada polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği caddeyi şeritle kapatıp, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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