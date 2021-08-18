Bakan Soylu, Bozkurt'ta Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya iştirak etti.
|18 Ağustos 2021 08:45
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya iştirak etti.
Soylu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Sabri Erdil ile Vali Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, emniyet ve AFAD yetkilileri yer aldı.
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