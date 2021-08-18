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Afet bölgelerinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi'ndeki seller nedeniyle elektrik verilemeyen abone sayısının çalışmalar sonucu 38 bin 326'dan 2 bin 454'e düşürüldüğü belirtilerek, afetten etkilenen bölgelerin elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini duyurdu
18 Ağustos 2021 08:55
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Afet bölgelerinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçen hafta Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'te etkili olan seller nedeniyle 1221 trafonun olumsuz etkilendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Kara yollarının da tahrip olması nedeniyle Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle helikopterlerle afet bölgelerine mobil jeneratör ve elektrik direkleri nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Hızlı bir şekilde sisteme entegre edilen mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım, onarım çalışmaları sürerken vatandaşların elektriksiz kalmalarının da önüne geçildi. Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen bölgelerin elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelenecek. Erteleme için ilk etapta abonelerin beyanı esas kabul edilecek" denildi.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun selden zarar gören tüm ilçe ve köylerine dün itibarıyla elektrik verildiğini bildirdi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinop'ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız" dedi.
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