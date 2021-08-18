Afet bölgelerinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek
|18 Ağustos 2021 08:55
|+Aa- Yazdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, geçen hafta Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'te etkili olan seller nedeniyle 1221 trafonun olumsuz etkilendiğinin tespit edildiğini açıkladı. Kara yollarının da tahrip olması nedeniyle Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle helikopterlerle afet bölgelerine mobil jeneratör ve elektrik direkleri nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Hızlı bir şekilde sisteme entegre edilen mobil jeneratörler sayesinde bir taraftan bakım, onarım çalışmaları sürerken vatandaşların elektriksiz kalmalarının da önüne geçildi. Selin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen bölgelerin elektrik faturaları 3 ay süreyle ertelenecek. Erteleme için ilk etapta abonelerin beyanı esas kabul edilecek" denildi.
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun selden zarar gören tüm ilçe ve köylerine dün itibarıyla elektrik verildiğini bildirdi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinop'ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'TUSAŞ'ta, 10 bin mühendis çalıştırmayı planlıyoruz'
18 Ağustos 2021 11:14
|Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek. Parmak izi kullanılacak
18 Ağustos 2021 10:45
|Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
18 Ağustos 2021 10:26
|İş Bankası sorunu giderdiğini duyurdu
18 Ağustos 2021 10:18
|Merkez Bankası'nın veri yayımlama takviminde değişiklik
18 Ağustos 2021 10:17
|Borsa güne yükselişle başladı
18 Ağustos 2021 10:05
|Doların düşüşü devam ediyor
18 Ağustos 2021 09:41
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
18 Ağustos 2021 09:29
|8 Türk üniversitesi 2021 Dünya Üniversiteleri (ARWU) listesine girdi
18 Ağustos 2021 08:22
|ÖTV indirimine full paketli engel
18 Ağustos 2021 07:35