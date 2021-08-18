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Asuman Dabak: 2,5 milyon lira dolandırıldım

Tavuk restoranı açmak isteyen oyuncu Asuman Dabak, ortak olmak üzere anlaştığı İsmail Derya tarafından 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Savcılık, Dabak'a ait çekleri imzalayarak sahtecilik suçu işleyen iş insanı hakkında dava açtı.
18 Ağustos 2021 09:45
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Asuman Dabak: 2,5 milyon lira dolandırıldım

2013 yılında Cihangir'de bulunan evini satışa çıkaran tiyatrocu Asuman Dabak'ın dairesini görmek için gelen İsmail Derya, oyuncuya evi neden sattığını sordu. Dabak, restoran açmak istediğini söyledi.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Derya ise Çanakkale'de açacağı bir restoran olduğunu söyleyerek Dabak'a ortaklık teklif etti.

Çanakkale'de restoran açmak üzere anlaşma yapan 51 yaşındaki oyuncu, bankaya çek hesabı açtırdı, ortağına da 10 adet boş şekilde imzaladığı çek yaprağı bıraktı.

Bir süre sonra bankadan aranan ünlü oyuncu çeklerin karşılıksız olduğu haberini aldı.

Derya ise Dabak'a borcu olduğu başka kişiler tarafından kaçırıldığını ve çek yapraklarını bu kaçıran insanlara verdiğini söyledi.

Bir süre sonra Dabak hakkında icra takibi yapıldı. İcralık olan Dabak, icra takibi başlatan şahısları tanımadığını ve Derya tarafından 2.5 milyon lira dolandırıldığını ileri sürdü.

Derya'ya, resmi belgede sahtecilik suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sabah
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