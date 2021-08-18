Seçim barajı yüzde 5'e iniyor

Hürriyet Gazetesinden Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde Ak Parti ile MHP'nin seçim barajlarının düşürülmesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında köşesinde bilgi verdi.

Selvi'nin yazısınının ilgili kısmı şu şekilde:

İki lider mutabakata vardıktan sonra AK Parti ve MHP heyetleri ortak çalışma yaparak düzenlemeye son şeklini verecekler.

Birinci aşamada AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yaptı. AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı MHP'de de Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yapılan çalışmada ana iskelet ortaya çıktı.

İkinci aşamada ise geçen hafta Hayati Yazıcı ile Feti Yıldız, telefonla görüşerek karşılıklı olarak mutabık kaldıkları noktaları tespit ettiler. İki madde üzerinde ise yeniden çalışılması kararı aldılar.

LİDERLERE BİLGİ VERECEKLER

İkinci aşama dediğim nokta burası. Peki Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız'ın üzerinde çalışılmasında mutabık kaldıkları o iki madde ne? Onu aktaracağım ama önce yöntem hakkında bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Hayati Yazıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Feti Yıldız ise Devlet Bahçeli'ye mutabık kalınmayan iki madde hakkında bilgi verecek.

İKİ LİDERİN TALİMATI

Tabii bu sadece bir bilgilendirme olmayacak. Yazıcı ve Yıldız, aynı zamanda liderlerin talimatlarını alacaklar. Peki iki lider, "Hayır. Biz geri adım atmıyoruz. Ya bunu kabul ederler ya da etmezler" der mi? Hayır. Böyle bir beklenti yok. Erdoğan ile Bahçeli arasında böyle bir diyalog şekli yok. Cumhur İttifakı liderleri restleşmeyi değil, uzlaşma ve işbirliğini esas alan bir yönetim sergiliyorlar.

O nedenle Erdoğan ve Bahçeli'nin yüz yüze ya da telefonla yapacakları görüşme ile uzlaşmaya varılması bekleniyor. İki liderin mutabakatından sonra Hayati Yazıcı ve Feti Yıldız başkanlığındaki heyet ortak çalışma yaparak Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'na son şeklini verecekler.

GRUP KURMA ŞARTI KALDIRILIYOR

Seçim Yasası'nda yapılacak en önemli değişiklik seçim barajının düşürülmesi olacak. Seçim barajının yüzde 5'e mi yoksa yüzde 7'ye mi düşürülmesi tartışma konusu olmuştu. İki parti seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Böylece 12 Eylül'ün ürünü olan yüzde 10 seçim barajı tarihe karışacak.