https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doların düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
18 Ağustos 2021 09:41
+Aa- Yazdır
Doların düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,43408,4350
Avro9,88509,8860
Sterlin11,542011,5920
ANKARA
ABD Doları8,40508,4650
Avro9,84609,9160
Sterlin11,492011,6920
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'TUSAŞ'ta, 10 bin mühendis çalıştırmayı planlıyoruz'
18 Ağustos 2021 11:14		 Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek. Parmak izi kullanılacak
18 Ağustos 2021 10:45
Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
18 Ağustos 2021 10:26		 İş Bankası sorunu giderdiğini duyurdu
18 Ağustos 2021 10:18
Merkez Bankası'nın veri yayımlama takviminde değişiklik
18 Ağustos 2021 10:17		 Borsa güne yükselişle başladı
18 Ağustos 2021 10:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı
18 Ağustos 2021 09:29		 Afet bölgelerinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek
18 Ağustos 2021 08:55
8 Türk üniversitesi 2021 Dünya Üniversiteleri (ARWU) listesine girdi
18 Ağustos 2021 08:22		 ÖTV indirimine full paketli engel
18 Ağustos 2021 07:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:38 - Kaza yapan otomobilini gören baba çılgına döndü!11:36 - AFAD yangın ve sel afetleri için toplanan yardım miktarını açıkladı11:35 - Türk bilim insanları yerli ve milli antikor test kiti geliştirdi11:22 - Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı11:20 - Adana'da kebapçıdaki yazıyı görenler şaştı kaldı!11:16 - Mahrem imam devletin gizli bilgilerini 'solucan USB' ile ele geçirmiş
11:16 - Selden etkilenen camiyi cuma namazına yetiştirmek için canla başla çalışıyorlar11:15 - Kovid-19 şüphesiyle acil servise başvuran gençlerin sayısı artıyor11:14 - 'TUSAŞ'ta, 10 bin mühendis çalıştırmayı planlıyoruz'11:13 - Polis, ziynet eşyaları çalınan çifte, kolyedeki evlilik tarihinden ulaştı11:08 - TSK, sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor11:05 - Korumasız ve uzun süreli güneşlenme cilt kanserine yol açabiliyor
11:00 - Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!10:56 - MSÜ, 200 sözleşmeli personel alımını 2 aydır bekletiyor10:51 - YKS'de sıralamalar yükseldi, boş kontenjanlar artacak10:50 - Sultangazi'de 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar10:45 - Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek. Parmak izi kullanılacak
10:33 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV indirimine full paketli engel
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM hukuka uygun buldu!
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
8 Türk üniversitesi 2021 Dünya Üniversiteleri (ARWU) listesine girdi
Mete Gazoz, o gülüşün nedenini açıkladı!
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek. Parmak izi kullanılacak
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Yüz yüze eğitim için aşı şart
12. dönem Asttasak taburu atama bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Miras kavgası 3
ah bu şarkıların gözü kör olsun 3
iki nokta yan yana 2
ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorulu şarkı 1
teşekkürler sözlük 3
aşure günü 2
the good place 1
uzun bir aradan sonra görülen arkadaş 1
semizotu 1
kar havası 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Rize Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Van Gürbel Geçici 8 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam