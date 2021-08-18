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Ankara'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya mecralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
18 Ağustos 2021 09:50
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün ve örgüt destekçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, herkesin ulaşabileceği üçüncü şahıslara ve kamuya açık sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütü elebaşı başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel tutma gayreti içinde bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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