https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık için son başvuru günü

ÖSYM Başkanlığı, sosyal medya hesabından 'son başvuru' uyarısı yayımladı.
18 Ağustos 2021 09:54
+Aa- Yazdır
2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık için son başvuru günü

Başkanlık, 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık Adaylarımızın Dikkatine! başlığıyla yaptığı duyuru :

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk bilim insanları yerli ve milli antikor test kiti geliştirdi
18 Ağustos 2021 11:35		 Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
18 Ağustos 2021 11:22
YKS'de sıralamalar yükseldi, boş kontenjanlar artacak
18 Ağustos 2021 10:51		 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Yüz yüze eğitim için aşı şart
18 Ağustos 2021 08:29
Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor
17 Ağustos 2021 22:32		 Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması
17 Ağustos 2021 20:40
Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
17 Ağustos 2021 18:29		 Borsa, günü 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı
17 Ağustos 2021 18:24
'Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullar hazır olacak'
17 Ağustos 2021 18:14		 Ağrı'da 'mobil onarım ekibi' köy okullarını yüz yüze eğitime hazırlıyor
17 Ağustos 2021 14:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:38 - Kaza yapan otomobilini gören baba çılgına döndü!11:36 - AFAD yangın ve sel afetleri için toplanan yardım miktarını açıkladı11:35 - Türk bilim insanları yerli ve milli antikor test kiti geliştirdi11:22 - Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı11:20 - Adana'da kebapçıdaki yazıyı görenler şaştı kaldı!11:16 - Mahrem imam devletin gizli bilgilerini 'solucan USB' ile ele geçirmiş
11:16 - Selden etkilenen camiyi cuma namazına yetiştirmek için canla başla çalışıyorlar11:15 - Kovid-19 şüphesiyle acil servise başvuran gençlerin sayısı artıyor11:14 - 'TUSAŞ'ta, 10 bin mühendis çalıştırmayı planlıyoruz'11:13 - Polis, ziynet eşyaları çalınan çifte, kolyedeki evlilik tarihinden ulaştı11:08 - TSK, sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor11:05 - Korumasız ve uzun süreli güneşlenme cilt kanserine yol açabiliyor
11:00 - Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!10:56 - MSÜ, 200 sözleşmeli personel alımını 2 aydır bekletiyor10:51 - YKS'de sıralamalar yükseldi, boş kontenjanlar artacak10:50 - Sultangazi'de 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar10:45 - Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek. Parmak izi kullanılacak
10:33 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV indirimine full paketli engel
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM hukuka uygun buldu!
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
8 Türk üniversitesi 2021 Dünya Üniversiteleri (ARWU) listesine girdi
Mete Gazoz, o gülüşün nedenini açıkladı!
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek. Parmak izi kullanılacak
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Yüz yüze eğitim için aşı şart
12. dönem Asttasak taburu atama bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hissetmek 2
tedavülden kalkan cümleler 2
güneş yanığı 2
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 1
halil cibran 1
her tamiratı bantla yapan insan 1
bipolar bozukluk 1
mola vermek 1
ah yandım ben allahım 1
bir dolaşıp gelmek 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Rize Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Van Gürbel Geçici 8 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam