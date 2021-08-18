Merkez Bankası'nın veri yayımlama takviminde değişiklik

KANAL D'NİN SEVİLEN DİZİNE BOMBA TRANSFER 'Yeni sezon tarihi ne zaman' sorusu dizinin hayranlarının en merak ettiği soru iken televizyon kulislerinde fenomen dizinin hayranlarını daha da meraklandıracak bir iddia dolaşıyor. Diziye 'yakışıklı bir polis' daha dahil oluyor. İşte o oyuncu...