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İş Bankası sorunu giderdiğini duyurdu

Türkiye İş Bankası müşterileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, bankanın hizmetlerine erişemediklerini belirtti. Bankadan yapılan açıklamada sorunun kısa bir süre sonra giderildiği belirtildi.
18 Ağustos 2021 10:18
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İş Bankası sorunu giderdiğini duyurdu

Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Akbank'ta, online işlemler ve mobil uygulama kullanıcıları 43 saat hesaplarına erişim sağlayamamıştı. Öte yandan benzer bir durum Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasında da yaşanmıştı. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yönergeleriyle kurulan ve Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan Türkiye İş Bankası'nda da kısa süreliğine benzer sorun oldu.

İŞ BANKASI KULLANICILARI SOSYAL MEDYADAN ARIZAYI BİLDİRDİ

Konuya ilişkin tweet atan Türkiye İş Bankası internet bankacılığı kullanıcıları, konunun teknik bir arızadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin açıklama bekledi.

Birçok İş Bankası müşterisi, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda bankanın çeşitli hizmetlerine erişemediklerini ifade etti.

Bankanın internet ve mobil bankacılık, POS cihazları ve ATM'lerinden hizmet alınamadı. Bununla birlikte bankanın müşteri hizmetlerine de ulaşılamadı.

İŞBANKASI: KESİNTİ GİDERİLDİ

İş Bankası yaşanan sorunun ardından açıklama yaptı.

Banka, Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bankamız sistemlerinde yaşanan kısa süreli kesinti giderilmiştir. İşleminizi tekrar deneyebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Memurlar.Net
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