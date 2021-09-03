İstifa eden memurların KİT'lere geçişiyle ilgili önemli ayrıntı!

657 sayılı Kanuna tabi (VHKİ) memur olarak çalışıyorum. Asaletim onaylandığı zaman açıktan alımla memur alan (399 KHK) KİT kurumuna kabul edildiğim takdirde muvafakatname almadan istifa ederek geçebilir miyim?

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre kamu iktisadi teşebbüslerinde memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde personel çalışmaktadır. Memur kapsamında yönetim kademelerindeki personel ile denetim elemanları bulunmakta olup, bu personel 657 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personel hakkında ise 399 sayılı KHK hükümleri uygulanmaktadır. Sözleşmeli personel ücretleri aynı veya benzer unvanlı memur aylıklarından yüksek olduğundan KİT'lere geçiş memurun lehine bir durumdur.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7 ve 8. maddelerinde, sözleşmeli personelin yönetim kurulu kararı ile işe alınacağı, sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranacak genel şartlar ile ilaveten aranacak diğer özel şartların teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunacağı, sözleşmeli personelin iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınacağı, teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanların ayrıca sınava tabi tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır. KHK'de yer alan personel alımı konusundaki düzenlemeler böyle olmakla birlikte istihdama ilişkin olarak her yıl yürürlüğe konulan genel yatırım ve finansman kararlarıyla farklı uygulamalar benimsenmiştir.

Kamu iktisadi teşebbüslerinin 2021 yılına ait genel yatırım ve finansman programının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararın 4. maddesinde, teşebbüs içi personel nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde; 2020 yılında ayrılan personel sayısının en fazla %75'i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması konusunda teşebbüs yönetim kurulları yetkili kılınmıştır. Kararda ayrıca bazı istisnalar dışında KİT'lere ilk defa atanacak personelin KPSS sınavı sonucunda merkezi yerleştirme yoluyla atanması öngörülmüştür.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı 399 sayılı KHK'nin yürürlüğe girdiği dönemde 13.3.1990 tarihli ve 2162 sayılı yazısı ekinde yer alan I seri nolu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinde Bakanlıklar veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında memur veya diğer statüler altında çalışan kamu görevlilerinin teşebbüs veya bağlı ortaklıklarında görev almasını açıktan işe alma olarak tanımlamıştır. Bu çerçevede devlet memurlarının KİT'lerde sözleşmeli statüde atanması naklen atama değil açıktan atamadır.

Diğer taraftan, kurumun muvafakatı memurun bir kurumdan diğerine nakli sürecinde 657 sayılı Kanunun 74. maddesine dayalı olarak talep edilmekte olup, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için zorunlu bir koşuldur. Naklen atamada memuriyet statüsü kesintiye uğramamakta sadece görev yapılan kurum değişmektedir.

Memurların KİT'lerde sözleşmeli personel statüsünde işe alınması açıktan atama sayıldığından memurun bağlı olduğu kurumun muvafakatının alınmasına da gerek yoktur. Böyle bir durumda memuriyet statüsü sona ereceğinden memur çekilme talebinde bulunmasa bile istifa etmiş sayılmaktadır. Memurların KİT'lerdeki yazının girişinde belirttiğimiz memur kadrolarına atanması ise naklen atama olup, 657 sayılı Kanunun 74. maddesi kapsamında kurumların muvafakatı ile gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak, devlet memurlarının KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına ilgili kuruluş yönetim kurulu kararıyla atanabileceğini, bu durumda memuriyet statüsünün sona ereceğini ve istifa etmiş sayılacağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, devlet memurlarının özelleştirme programında bulunan bir kuruluşta sözleşmeli personel olarak atanması halinde, kuruluş özelleştirildiğinde nakil hakkının olmadığını belirtmek isteriz.