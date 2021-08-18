Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
|18 Ağustos 2021 10:26
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Yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen gram altın geçtiğimiz hafta 464 TL'ye kadar düşmüştü. İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...
Altında düşüş sürecek mi? Gram altın fiyatlarında son durum...
Düşüş trendine giren gram altın sabah saatlerinde 485 liradan işlem görüyor.
ONS ALTIN
Haftaya bin 780 dolar seviyesinden başlayan ons altın anlık olarak bin 789 seviyesinden işlem görüyor.
GRAM ALTIN
9 Ağustos'ta 464 TL'ye iğne atan gram altın son birkaç gündür yatay ilerliyor. Gram altın 485 TL'den işlem görüyor.
SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN
Spot altın 484,88 TL'den alınıp 484,96 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 775,74 satışı ise 793,46 TL. Yarım altın 1.546,64 TL'den alınıyor 1.586,92 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN
Cumhuriyet altınının alışı 3.224,00, satışı 3.272,00 TL. Gremse altın 7.757,44 TL'den alınıyor, 7.934,61 TL'den satılıyor. Ata altının alışı 3.199,94, satışı 3.280,61 TL.
BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN
Beşli altının alışı 15.708,82, satışı ise 16.014,80 TL. İkibuçuk altın 7.757,44 TL'den alınıp 7.881,22 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.102,98, satışı 3.164,14 TL.
Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 486,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 484,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 486,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.277 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Teknik açıdan 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
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