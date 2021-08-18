Sultangazi'de 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Sultangazi'de geçen Cuma, Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 10 yaşındaki Yasin Memiş, cuma namazına gitmek için 10 metre yukarıda bulunan üst geçidi kullanmak yerine, trafiğin hızla aktığı caddeyi kullandı. Refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada çocuğa hafif ticari araç çarpmış, 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Mevlana Caddesi'nde üst geçidi kullanmayıp demir bariyerlerin üzerinden atlayarak karşı yola geçişler devam ediyor. Tehlikeye aldırış etmeyip karşı yola geçenler kameraya yansıdı.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEYENLER KAMERADA

50 metre uzaklıkta üst geçidi kullanmayıp demir bariyerlerin üzerinden atlayarak karşı yola geçen bir kişi kameraya yansıdı. Kendisine sorulan "üst geçidi neden kullanmadın ?" sorusuna, "Bir dahaki sefere kullanırım" dedi. Bir kişi ise, elinde halıyla bariyerin üzerinden atlayıp, yanı başındaki üst geçidi kullanmadı. Halıyla, akan trafikte karşı yola geçti.

"HIZ KORİDORU NOKTASI LAZIM"

Uzun yıllardır mahallede esnaf olan Kerim Erol çözüm bulunması için yetkililere seslendi. Erol, "Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 yıldır, kendim esnaflık yapıyorum, ve ikamet ediyorum. Burda gün geçmiyor ki kaza olmasın. Gözümün önünde bir komşum babaanne ve torunu kamyon çarpması sonucu vefat etti. Daha bu hafta cumartesi günü bir kardeşimiz kazada vefat etti. Burada çok ciddi, araçların hızlı gitmesinden dolayı ciddi trafik kazaları oluyor. Buna çözüm olarak üst geçidi bahane gösteriyorlar ama üst geçit bahane değil değil. Burada ki sıkıntı araçların hızlı geçmesidir. Burada üst geçiti fazla kullanan olacağını zannetmiyorum. Araçların yavaş geçmesi lazım. Bunun içinde Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nin oradan başlamak şartıyla, Ahmet Yesevi Caddesi'nin bitimine kadar hız koridoru noktası lazım. Ancak bu şekilde kazalara çözüm olabilir. Yani burada otomobil 50 kilometre hızla gittiği zaman bir yayaya çarpsa dahi çok ciddi bir yaralama olmaz." dedi

"GÖZÜ BARİYERLERDEN GEÇMEYE KESSE YAŞLILAR DA ATLAYACAK"

Esnaf Kerim Erol, mahalleyi birbirinden ayıran yolda engelli bireylerin ve yaşlıların kullanabileceği bir üst geçidin olması gerektiğini belirterek, "Kurulan pazardan dahi alışverişe gelemiyorlar. Buna çözüm olması için buraya yaya geçidi yapılmalı, çocuk arabasıyla, engellilerin aracıyla ve yaşlıların rahat geçebilmesi için düz bir zemin olmalı. Burada öyle bir sıkıntı var ki, yaşlıların gözü bariyerlerden geçmeyi kesse, yaşlılar da atlayacak. Gençlerin gözü kestiği için bariyerlerin üstünden karşıya atlıyor. Çünkü üst geçitten geçmeye üşeniyor. O üst geçide asansörde konsa o gençler onu da kullanmaz." ifadesini kullandı.