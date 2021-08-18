MSÜ, 200 sözleşmeli personel alımını 2 aydır bekletiyor
Milli Savunma Üniversitesi, sözlü sınavları 18 Haziran'da tamamlanan 200 kişilik destek personeli alımında, sonuçları 2 aydır açıklamadı
|18 Ağustos 2021 10:56
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Milli Savunma Üniversitesi 1 Nisan 2021 tarihinde ilana çıkarak 200 sözleşmeli destek personeli alacağını duyurdu.
Alınacak branşlar; destek personeli, diyetisyen, tekniker, teknisyen unvanıyla hizmetli, aşçı, berber, garson, şoför, terzi/ütücü, kaloriferci, boya/badana, elektrik, çevre, gıda harita ve kadastro, fotoğraf ve kameraman, matbaa, makine, inşaat, iklimlendirme, marangoz, metal işleri ile sıhhi tesisat olarak ilan edilmişti.
KPSS puanı en yüksek 10 katı aday mülakata alındı ve mülakatlar 18 Haziran'da tamamlandı. Ancak mülakat sonuçları 2 aydır açıklanmamaktadır. Sınava giren adaylar kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için daha fazla bekletilmemeyi istiyor.
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