TSK, sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
|18 Ağustos 2021 11:08
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetlerimiz 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 2 çıkarma gemisi ile selden etkilenen ve ulaşımın güç olduğu bölgelere araç ve malzeme intikali sağlanıyor."
Paylaşımda ayrıca çalışmalara ait görüntülere yer verildi.
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