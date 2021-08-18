Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, daha önceki takvimde, okul tercihlerini 1 ila 6 Eylül arasında almayı, atama sonuçlarını ise 8 Eylül 2021'de ilan etmeyi planlamıştı. Ancak okulların 6 Eylül'de açılması hedeflendiğinden bu takvimde değişiklik yapıldı. Yenilenen takvime göre eğitim kurumları tercihler 29 Ağustos ila 2 Eylül tarihleri arasında alınacak, sonuçlar da 3 Eylül 2021 Cuma günü ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından bugün yapılan açıklama şu şekilde:

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak,

Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.

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