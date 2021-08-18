https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFAD yangın ve sel afetleri için toplanan yardım miktarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afetleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına yapılan bağış miktarının 132 milyon 841 bin 830 liraya ulaştığını bildirdi.
18 Ağustos 2021 11:36
+Aa- Yazdır
AFAD yangın ve sel afetleri için toplanan yardım miktarını açıkladı

AFAD'ın twitter hesabından yapılan paylaşımda, "yangın ve sel afetleri yardım kampanyamız devam ediyor" ifadeleri kullanılarak, kampanyanın güncel durumuna yer verildi.

Buna göre, yangın ve sel bölgelerine destek için 525 bin 252 SMS'ten 5 milyon 252 bin 520 lira bağış geldi. Banka hesaplarına ise 84 milyon 75 bin 872 lira, 5 milyon 110 bin 903 dolar ile 43 bin 558 avro bağış yapıldı.

Hesaplara yatan bağış miktarının Türk lirası karşılığı 132 milyon 841 bin 830 lirayı bulurken, taahhüt edilen 10 milyonla birlikte tutarın 142 milyon 841 bin 830 liraya ulaştığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TSK, sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
18 Ağustos 2021 11:08		 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var
18 Ağustos 2021 10:33
İSKİ'nin memurları 'sınavsız' yükselmiş!
18 Ağustos 2021 10:26		 Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması
18 Ağustos 2021 07:39
Sinop'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
17 Ağustos 2021 20:12		 Samsun Valisi, Ayancık'ı koordine etmek için görevlendirildi
17 Ağustos 2021 17:24
Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak
17 Ağustos 2021 17:12		 TSB'den sel felaketi hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararı
17 Ağustos 2021 16:43
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
17 Ağustos 2021 13:55		 Vakalar arttı, bazı hastane bölümleri korona servisine dönüştürüldü
17 Ağustos 2021 13:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:38 - Kaza yapan otomobilini gören baba çılgına döndü!11:36 - AFAD yangın ve sel afetleri için toplanan yardım miktarını açıkladı11:35 - Türk bilim insanları yerli ve milli antikor test kiti geliştirdi11:22 - Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı11:20 - Adana'da kebapçıdaki yazıyı görenler şaştı kaldı!11:16 - Mahrem imam devletin gizli bilgilerini 'solucan USB' ile ele geçirmiş
11:16 - Selden etkilenen camiyi cuma namazına yetiştirmek için canla başla çalışıyorlar11:15 - Kovid-19 şüphesiyle acil servise başvuran gençlerin sayısı artıyor11:14 - 'TUSAŞ'ta, 10 bin mühendis çalıştırmayı planlıyoruz'11:13 - Polis, ziynet eşyaları çalınan çifte, kolyedeki evlilik tarihinden ulaştı11:08 - TSK, sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor11:05 - Korumasız ve uzun süreli güneşlenme cilt kanserine yol açabiliyor
11:00 - Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!10:56 - MSÜ, 200 sözleşmeli personel alımını 2 aydır bekletiyor10:51 - YKS'de sıralamalar yükseldi, boş kontenjanlar artacak10:50 - Sultangazi'de 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar10:45 - Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek. Parmak izi kullanılacak
10:33 - Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV indirimine full paketli engel
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM hukuka uygun buldu!
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
8 Türk üniversitesi 2021 Dünya Üniversiteleri (ARWU) listesine girdi
Mete Gazoz, o gülüşün nedenini açıkladı!
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
Kredi kartları 2024'ten itibaren değişecek. Parmak izi kullanılacak
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Yüz yüze eğitim için aşı şart
12. dönem Asttasak taburu atama bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karakalem 2
istanbul depreminde son çeyreğe girdik 3
her tamiratı bantla yapan insan 1
semizotu 1
benimo 2
ah yandım ben allahım 1
Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1
Turhan tekin 1
kahvaltıda kıkırdamak 1
ilk kez uçağa binen insan 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Rize Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Van Gürbel Geçici 8 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam