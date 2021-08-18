AFAD yangın ve sel afetleri için toplanan yardım miktarını açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yangın ve sel afetleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına yapılan bağış miktarının 132 milyon 841 bin 830 liraya ulaştığını bildirdi.
|18 Ağustos 2021 11:36
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AFAD'ın twitter hesabından yapılan paylaşımda, "yangın ve sel afetleri yardım kampanyamız devam ediyor" ifadeleri kullanılarak, kampanyanın güncel durumuna yer verildi.
Buna göre, yangın ve sel bölgelerine destek için 525 bin 252 SMS'ten 5 milyon 252 bin 520 lira bağış geldi. Banka hesaplarına ise 84 milyon 75 bin 872 lira, 5 milyon 110 bin 903 dolar ile 43 bin 558 avro bağış yapıldı.
Hesaplara yatan bağış miktarının Türk lirası karşılığı 132 milyon 841 bin 830 lirayı bulurken, taahhüt edilen 10 milyonla birlikte tutarın 142 milyon 841 bin 830 liraya ulaştığı belirtildi.
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