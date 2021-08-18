Kaza yapan otomobilini gören baba çılgına döndü!
|18 Ağustos 2021 14:18
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Kaza, Kırıkkale'de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T.'nin kullandığı 71 EE 508 plakalı otomobil, sinyal vermeden büfeye dönmek isteyen Nergül T. idaresindeki 71 EV 090 plakalı otomobile arkadan çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
OTOMOBİLİNİ GÖREN BABA ÇILGINA DÖNDÜ
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ile 1 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen sürücü Mehmet T.'nin babası ise otomobilini görünce çılgına döndü, polislerle tartıştı. Yaşlı adamı çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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