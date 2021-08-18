Terör örgütü üyesi, ikna çalışmasıyla Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu
|18 Ağustos 2021 11:54
|+Aa- Yazdır
Mersin Emniyet Müdürlüğü, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG/PKK mensubunun ikna çalışmaları sonucu teslim olduğunu bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şubesince, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütlerde çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğimiz tarafından yapılan aile görüşmeleri neticesinde terör örgütü safındayken teslim olması yönünde ikna edilen Suriye bölgesinde faaliyet gösteren 1986 doğumlu A.E. isimli terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı."
- Ailesiyle buluşturuldu
Basınla paylaşılan görüntüye göre, A.E. annesi ve erkek kardeşiyle emniyette buluşuyor. A.E'nin erkek kardeşi, buluşmada yaptığı açıklamada, polislere teşekkür ederek "Emniyet Müdürlüğümüz bizi kavuşturdu, hepinize teşekkür ederiz. İlk günden sonuna kadar hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
18 Ağustos 2021 13:26
|Mahrem imam devletin gizli bilgilerini 'solucan USB' ile ele geçirmiş
18 Ağustos 2021 11:16
|PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü
18 Ağustos 2021 07:10
|Kocaeli'nde FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
17 Ağustos 2021 17:41
|Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
17 Ağustos 2021 14:59
|Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
17 Ağustos 2021 14:38
|Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
17 Ağustos 2021 14:04
|'Yazlıkçı' gibi davranan FETÖ'cülerin kaçma planını güvenlik güçleri bozdu
17 Ağustos 2021 12:32
|Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17 Ağustos 2021 11:34
|Son 24 saatte 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
16 Ağustos 2021 22:17