Sanık ile yemek yiyen ACM Başkanı açığa alındı
Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
|18 Ağustos 2021 12:37
|+Aa- Yazdır
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanını açığa aldı.
HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti.
HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.HSK müfettişi, içki masasındaki hakim için Manavgat'ta
38 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
18 Ağustos 2021 14:00
|Türkiye aşılamada 8. sıradaki yerini koruyor
18 Ağustos 2021 13:12
|Bozkurt Devlet Hastanesi uzman doktorlarıyla tam teşekküllü hizmet veriyor
18 Ağustos 2021 12:22
|Bilim Kurulu toplanıyor!
18 Ağustos 2021 11:50
|AFAD yangın ve sel afetleri için toplanan yardım miktarını açıkladı
18 Ağustos 2021 11:36
|TSK, sel felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor
18 Ağustos 2021 11:08
|Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var
18 Ağustos 2021 10:33
|İSKİ'nin memurları 'sınavsız' yükselmiş!
18 Ağustos 2021 10:26
|Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması
18 Ağustos 2021 07:39
|Sinop'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
17 Ağustos 2021 20:12