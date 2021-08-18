Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara YKS tercihi için hatırlatma
|18 Ağustos 2021 12:44
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren ve tercihte bulunacak öğrenciler için paylaştığı mesajda, "Artık eğitimle hayalleriniz arasında bir tercih yapmak zorunda değilsiniz". ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 17'si KKTC'de olmak üzere 75 vakıf üniversitesiyle sporcular için imzaladıkları protokole dikkati çekti.
Kasapoğlu, 2021 YKS tercih dönemi öncesinde milli sporculara önemli bir hatırlatmada bulunarak, şunları kaydetti:
"Sporcularımızın yıllardır süregelen 'Eğitim mi, spor mu?' ikilemi nedeniyle verdikleri emeklerin heba olmasını maalesef hep birlikte yaşadık. Artık eğitimle hayalleriniz arasında bir tercih yapmak zorunda değilsiniz. Ben, ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek madalya kazanan, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren gençlerimizin, eğitim öğretim hayatlarında da aynı başarıyı tekrarlayacaklarına yürekten inanıyorum. Açtığımız bu kapı ile inanıyorum ki önümüzdeki süreçte sporcu doktorları, avukatları, mühendisleri göreceğiz. Bizler, gençlerimiz ve sporcularımız için her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Tüm kardeşlerime tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."
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