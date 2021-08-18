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Diş Hekimliği Fakültesinde engelliler için özel klinik oluşturulacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Diş Hekimliği Fakültesinde engelli bireylerin diş tedavileri ve operasyonları için özel klinik oluşturulacaklarını belirtti.
18 Ağustos 2021 12:46
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Diş Hekimliği Fakültesinde engelliler için özel klinik oluşturulacak

Hotar, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde genel anestezi uygulanarak tedavi edilen zihinsel engelli ve epilepsi hastası Nihat Özer ve ailesini ziyaret etti.

Burada AA muhabirine açıklama yapan Hotar, genel anestezi altında ameliyat olması gereken engelli diş hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Üniversite bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültesinin geçen yıl kurulduğunu, bu yıl da öğrenci kabul edeceklerini bildiren Rektör Hotar, fakültenin kamuya hizmet sunma konusunda da yoğun çaba içinde olacağına işaret etti.

Prof. Dr. Hotar, şu bilgileri verdi:

"Bugün 49 yaşında bir hastamız var. Yüzde 90 zihinsel engelli. Ailesinin bize aktardığı ve gördüğümüz kadarıyla çok ciddi diş sorunları yaşamaktaydı. Bunu çözmek için de genel anestezi altında müdahale gerekiyordu. Hocalarımız, başarılı bir şekilde hastamızın dolgusundan diş çekimine, ağzındaki bir kitlenin alımından tedavisine kadar her şeyi bir kerede gerçekleştirmiş oldular.

Diş sağlığı merkezlerinde de bu tip tedaviler yapılmakta ama salgın nedeniyle bu konuda gecikmeler yaşanıyor. Biz, bir yerinden buna yetiştik. Yeni yaptığımız kliniğimizde engellilere özel bölümümüz, ameliyathanemiz olacak. Diş Hekimliği Fakültesinin kendi yapılanması içinde engellilerimize bir merkez oluşturmayı planlıyoruz."

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Süleyman Bozkaya ise zihinsel engelli hastaların diş tedavilerinin tüm dünyada bir problem olduğunu, bu konuda çözüme odaklanan bir eğitim kurumu olduklarını ifade etti.

Hastanın abisi Zahit Özer ise doktorlara teşekkür ederek, "Bu tip hastaların ihtiyacı olan bir yer burası. Biz çok yerden geri döndük. Derdimize dermanı, şifayı, burada bulduk." dedi.
Anadolu Ajansı
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