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Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yurda gelişi sürüyor

Afganistan'dan TSK'ya ait uçakla dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürülen 42 Türk vatandaşından 22'si İstanbul'a geldi
18 Ağustos 2021 12:50
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Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yurda gelişi sürüyor

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından yurda dönmek isteyen Türkiye vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Tahliyeler kapsamında Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Türk vatandaşlarını kurtarmak için pazartesi gecesi Kayseri'den Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçak Kabil'e gitti.

Kabil'de havalimanında yaşanan kaos nedeniyle alana inemeyen TSK'ya ait A400 tipi askeri uçak, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a yönlendirildi.

Gece saatlerinde Kabil Havalimanı'nda olayların durulması üzerine tekrar havalanan uçak, 42 Türk vatandaşını Afganistan'dan alarak İslamabad'a getirdi.

İslamabad'a getirilen 42 Türk vatandaşından 22'si Türk Hava Yollarına ait TK 711 sefer sayılı uçakla saat 10.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Tahliye edilen vatandaşlar, koranavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

- "Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum"

Yurda dönen yolculardan 8 yıldır NATO'da görev yapan Sadullah Çalık, Afganistan'ı terk ettikleri sırada başkent Kabil'de durumun kötüye gittiğini söyledi.

Ülkeden ayrılmadan önce Taliban'ın Kabil'e girdiğini hatırlatan Çalık, "Kabil Havalimanı'nın sivil tarafını ele geçirmişlerdi. Halk baskın yaptı havalimanına. Dün sabah büyükelçiliğe başvuruda bulundum. İki saat içerisinde hemen uçak için havaalanına geçmem söylendi. Hazırdı uçak. 30 kişinin üzerindeki kişiyi aynı anda askeri uçakla tahliye ettiler. Afganistan büyükelçiliğimizin ekibi tahliye esnasında oradaydı." diye konuştu.

Pakistan'a geçtiklerinde başkent İslamabad'da görevli büyükelçilik ekibi tarafından karşılandıklarını belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Bayağı güzel bir hizmet vardı. Açıkçası Türk olduğum için bir kez daha gurur duydum. Ekip tam teşkilatlıydı. Testlerimiz yapıldı, karnımız doyuruldu. VIP hizmet. Tertemiz otellerde kaldık. PCR testimiz dahil otelde yapıldı. Her şeyimiz otelde yapıldı. Son dakikaya kadar ilgilendiler. Uçağımıza kadar yine büyükelçiliğin personeli vasıtasıyla gittik. Birçok ülkeden insanla beraber çalışıyorum uzun zamandır. Türk olduğum için bir kez daha mutlu oldum. Ben bu kadar kaliteli bir hizmet beklemiyorum açıkçası. Sonuna kadar desteklenmiş olmak çok gurur verici. Mesela diğer ülke vatandaşları çantalarını bile alamadılar. Sadece bir sırt çantasına müsaade edildi. Biz bütün çantalarımızı aldık, her şeyimizi aldık. Rahat rahat geldik."

Öte yandan Kabil'den tahliye edilerek İslamabad'a götürülen ancak uçaklar dolu olduğu için yer bulamayan 20 Türk vatandaşının başka bir seferle yurda döneceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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