Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
|18 Ağustos 2021 14:00
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20 nolu bulguda yer alan "Dolu Olan Bazı Müdürlük Kadrolarına Başka Bir
Memurun Görevlendirilmesi ve Harcama Yetkisini Kullanması" başlıklı maddesinde
dolu müdürlük kadrolarına yapılan görevlendirmeler eleştirilmiştir. Buna göre;
Belediyede bazı müdür kadroları dolu olduğu halde başka bir memur kadroya vekalet
ettirilmekte ve vekalet ettirilen memur harcama yetkilisi olarak görev yapmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin
şartları" başlıklı 86'ncı maddesine göre; memurların kanuni izin, geçici görev,
disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden
geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan
veya açıktan vekil atanabileceği ve yine boş kadrolara ait görevlerin memurlara
vekaleten gördürülebileceği belirtilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Harcama yetkilisi" başlıklı 63'üncü maddesinde;
"Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en
üst yöneticisi harcama yetkilisidir." denilerek harcama yetkilisinin tanımı
yapılmış, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun "Harcama yetkisi
ve yetkilisi" başlıklı 31'inci maddesinde de, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen
her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir." denilmektedir.
5018 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan (1) seri numaralı Harcama Yetkilileri
Hakkında Genel Tebliğ'in "Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi" başlıklı 2'nci
bölümünde; "5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinin
birinci fıkrasında bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en
üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Bu hüküm uyarınca bütçe
sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır."
hükmü yer almakta olup harcama yetkisinin kim tarafından kullanılacağı açıkça
belirtilmiştir.
Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde, Belediyede aşağıdaki tabloda
belirtilen müdürlüklerde kadro dolu olmasına rağmen başka memurların vekaleten
görevlendirilmesi ve harcama yetkisini kullanmasının 657 sayılı Kanun ile 5018
sayılı Kanun'a
aykırı olduğu değerlendirilmektedir.
Tablo 11:Dolu Kadroya Vekalette Harcama Yetkililiği
|Adı
|Soyadı
|Ünvanı
|Dolu Müdürlük Kadrosu
|S
|G
|Şef
|Yazı İşleri Müd
|M
|Ç
|Müdür
|Destek Hizmetleri Müd.
|D
|G
|Tekniker
|Destek Hizmetleri Müd.
|T
|T
|Mali Hiz.Uzma.
|Bilgi İşlem Müdürü
|T
|A
|Zabıta Kom.
|Bilgi İşlem Müdürü
|H
|G
|Zabıta Amiri
|Zabıta Müdürü
|N
|A
|İşletmeler Müdü.
|Zabıta Müd.
|E
|B.D
|Başkan Yardımcı
|Çevre Kor.Kont.Müd.
|H
|Ö
|Başkan Yardımcı
|İşletmeler Müdürlüğü
|N
|K
|Sosyolog
|Dış İlişkiler Müdürlüğü
|A
|D
|Zabıta Amiri
|Strateji Geliştirme Müd
|A
|D
|Zbt.Amiri Bşk.Yrd
|Strateji Geliştirme Müd.
|M.K
|A
|Başkan Yardımcı
|Yazı İşleri Müd.
Müdür kadrosunda bulunan kişinin harcama yetkilisi olarak harcama yetkisini
kullanması gerekmektedir. Şöyle ki belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde
ilgili birimin en üst yöneticisi olan müdür kadrosunda bulunan memurun, harcama
yetkilisi olması gerekmektedir. Bu kişi görevden alınmadığı ve bu kadro boş
olmadığı sürece bu yetkileri başka birinin kullanması mümkün değildir.
Yukarıda yer alan denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından, yukarıda belirtilen
hususla ilgili olarak gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekse 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bakımından gerekenlerin yerine getirileceği
ifade edilmiştir.
Sonuç olarak; dolu olan müdürlük kadrolarına vekaleten görevlendirme yapılması
ve harcama yetkisinin devredilmesi uygulamasının mevzuata uyarlı olmadığı değerlendirilmektedir.
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