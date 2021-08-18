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Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar

Sayıştay tarafından hazırlanan İstanbul Şişli Belediyesinin 2019 yılı raporda 13 müdürlüğün dolu olmasına rağmen bu müdürlüklere görevlendirme yapıldığı görülmektedir. Birçok Sayıştay raporunda dolu kadrolara görevlendirmeler eleştirilmişti. Burada ise 13 müdürlüğe yapılan görevlendirmeyi görünce bu kadar da olmaz demek durumunda kalıyoruz.
18 Ağustos 2021 14:00
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Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar

20 nolu bulguda yer alan "Dolu Olan Bazı Müdürlük Kadrolarına Başka Bir Memurun Görevlendirilmesi ve Harcama Yetkisini Kullanması" başlıklı maddesinde dolu müdürlük kadrolarına yapılan görevlendirmeler eleştirilmiştir. Buna göre;

Belediyede bazı müdür kadroları dolu olduğu halde başka bir memur kadroya vekalet ettirilmekte ve vekalet ettirilen memur harcama yetkilisi olarak görev yapmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86'ncı maddesine göre; memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği ve yine boş kadrolara ait görevlerin memurlara vekaleten gördürülebileceği belirtilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Harcama yetkilisi" başlıklı 63'üncü maddesinde; "Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir." denilerek harcama yetkilisinin tanımı yapılmış, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun "Harcama yetkisi ve yetkilisi" başlıklı 31'inci maddesinde de, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir." denilmektedir.

5018 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan (1) seri numaralı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ'in "Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi" başlıklı 2'nci bölümünde; "5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinin birinci fıkrasında bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Bu hüküm uyarınca bütçe sınıflandırması harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır." hükmü yer almakta olup harcama yetkisinin kim tarafından kullanılacağı açıkça belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde, Belediyede aşağıdaki tabloda belirtilen müdürlüklerde kadro dolu olmasına rağmen başka memurların vekaleten görevlendirilmesi ve harcama yetkisini kullanmasının 657 sayılı Kanun ile 5018 sayılı Kanun'a
aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Tablo 11:Dolu Kadroya Vekalette Harcama Yetkililiği

Adı Soyadı Ünvanı Dolu Müdürlük Kadrosu
S G Şef Yazı İşleri Müd
M Ç Müdür Destek Hizmetleri Müd.
D G Tekniker Destek Hizmetleri Müd.
T T Mali Hiz.Uzma. Bilgi İşlem Müdürü
T A Zabıta Kom. Bilgi İşlem Müdürü
H G Zabıta Amiri Zabıta Müdürü
N A İşletmeler Müdü. Zabıta Müd.
E B.D Başkan Yardımcı Çevre Kor.Kont.Müd.
H Ö Başkan Yardımcı İşletmeler Müdürlüğü
N K Sosyolog Dış İlişkiler Müdürlüğü
A D Zabıta Amiri Strateji Geliştirme Müd
A D Zbt.Amiri Bşk.Yrd Strateji Geliştirme Müd.
M.K A Başkan Yardımcı Yazı İşleri Müd.

Müdür kadrosunda bulunan kişinin harcama yetkilisi olarak harcama yetkisini kullanması gerekmektedir. Şöyle ki belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birimin en üst yöneticisi olan müdür kadrosunda bulunan memurun, harcama yetkilisi olması gerekmektedir. Bu kişi görevden alınmadığı ve bu kadro boş olmadığı sürece bu yetkileri başka birinin kullanması mümkün değildir.

Yukarıda yer alan denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından, yukarıda belirtilen hususla ilgili olarak gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gerekse 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bakımından gerekenlerin yerine getirileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; dolu olan müdürlük kadrolarına vekaleten görevlendirme yapılması ve harcama yetkisinin devredilmesi uygulamasının mevzuata uyarlı olmadığı değerlendirilmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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