Yarın iki bölgede sağanak bekleniyor
Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yarın gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
|18 Ağustos 2021 13:29
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç ve doğusunda hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Denizlerde fırtına beklenmiyor.
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