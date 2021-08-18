Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını görüp, şüpheliyi polise yakalattı
|18 Ağustos 2021 13:41
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Konya Meram ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinden çalınan semaverini internetten satışa çıkarıldığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi hırsızlık şüphelisi olan Mehmet Şerif K. (30) ile irtibata geçerek buluşma ayarladı.
Ekipler, buluşma noktasında Mehmet Şerif K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise semaver, kaynak makinesi, kompresör, matkap, akü, su motorları, testere, elektronik terazi ve kesme makinelerinin de aralarında bulunduğu toplam 125 çalıntı malzeme ele geçirildi.
Mehmet Şerif K.'nin çaldığı malzemelerin fotoğraflarını internette bir uygulamaya yükleyerek satışa çıkardığı belirtildi.
Mehmet Şerif K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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