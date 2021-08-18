'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesine 820 milyon liralık destek

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesinin Temmuz-Ağustos ayları performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda projenin ilk beş ayının performansı, proje performans göstergelerine dayalı olarak değerlendirildi. Proje kapsamında 1000 okula 1000 kütüphane kuruldu. Okullara akıllı tahta desteği kapsamında toplam bin 855 akıllı tahta kuruldu. Fizik-kimya-biyoloji laboratuvar eksikliği olan okulların bu eksikliklerini gidermeleri için gerekli destek sağlandı. Ayrıca, mevcut mesleki alan laboratuvar ve atölyeleri güçlendirildi. Diğer taraftan okullarda döner sermaye kapsamında üretimi artırmak için 100 yeni atölye/laboratuvar kurulmuş, 275 atölye güncellendi. Ulusal ve uluslararası projeler yoluyla 1000 okul proje kapsamındaki okullara 358 yeni atölye/laboratuvar kuruldu. Bu kapsamda şu ana kadar 368 milyon liralık bütçe kullanıldı.

Proje kapsamında 1000 okulun bakım ve onarımlarına da öncelik verildi. Bu kapsamda 2020 yılında 50 milyon liralık bu yılının ilk sekiz ayında ise 150 milyon liralık yatırım yapıldı. Ayrıca, bu yıl 1000 okulun güçlendirme ve büyük onarım kapsamında ihtiyaçlarını karşılamak için 250 milyon liralık ödenek tahsis edildi.

Proje ile ilgili değerlendirmesinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları ifade etti:

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedefliyoruz. Projeyi on bir ay önce başlattık. Proje; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olup takvimine göre ilerliyor. Şu ana kadar bu okullarımıza yaklaşık 820 milyon liralık yatırım yaptık. 2021 yılında 1000 okulun bakım, onarım ve güçlendirme kapsamında yapılacak çalışmalar için de 250 milyon liralık ödenek ayrıldı. Bu toplantıda da projenin on bir ayını ve önümüzdeki ayda yapılacak çalışmaları da ayrıntılı bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Projeyi bir yıllık olarak planlamıştık. Dolayısıyla projeyi Eylül ayı sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma, 81 il müdürümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."