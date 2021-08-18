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Kuzeni tarafından vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi

Samsun'un Terme ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören genç kız, hayatını kaybetti.
18 Ağustos 2021 14:06
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Kuzeni tarafından vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. (40) tarafından 2 gün önce silahla yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alınan Ebru A. (16) kurtarılamadı.

Samsun'da 16 Ağustos'ta Erkan A, İstanbul'dan fındık toplamak için memleketleri Terme'ye gelen dayısının eşi Hacer A. (53) ve kızı Ebru A'ya evlerinde tabancayla ateş etmiş, Hacer A. olay yerinde yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan Ebru A. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise emniyet ekiplerince yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı
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