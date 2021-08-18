D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
|18 Ağustos 2021 14:38
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Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde geçtiğimiz pazar günü ilerleyen düğün konvoyundaki 5 araç trafiği tehlikeye düşürdü. S.F., EF., F.Ş., A.Y. ve A.N araçlarıyla zikzak çizdi, makas attı. Yanlarından geçen araçlardakilerin de hayatını riske sokan sürücüler cep telefonuyla görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların plakalarından sürücüleri tespit ederek yakaladı. Sürücülere "Araçlar için belirtilen hız limitinin altında sürmek", "Tescil plakasında değişiklik yapma" ve "Makas atmak" suçlarından toplam 4 bin 237 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca "Trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan A.Y. ve A.N.'yi ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.
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