https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?

2021 yılında getirilen sözleşmeli personelin yıllık izninin devrine dair düzenleme önümüzdeki yılları da kapsayacak
19 Ağustos 2021 00:04
+Aa- Yazdır
Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?

Sözleşmeli personelin yıllık izinlerine dair düzenleme "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 9. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

"Madde 9- 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. (Ek cümleler:RG-6/2/2021-31387-C.K.-3507/2 md.) Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer."

6 Şubat 2021 tarihinde eklenen cümleyle, sözleşmeli personele, önceki yıl kullanamadığı izinleri bir sonraki yıla devretmesi imkanı getirilmiştir.

Ayrıca, Esaslara "Sözleşmeli personelin, bu Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince hak kazandığı 2020 yılına ait yıllık izin hakkının kullanılamayan kısmı 2021 yılına devredilmiştir." şeklinde bir geçici madde eklenmerek 2020 yılında kullanılamayan izinlerin 2021 yılına devredilmesi sağlanmıştır.

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yıllık izinlere dair ana maddede düzenleme yapılmadığı için izinlerin devri düzenlemesi 2020 yılına özel bir düzenleme değildir. Ana maddede yapılan düzenleme gereğince, bir önceki sözleşme döneminde kullanılamayan izinler, müteakip sözleşme döneminde kullanılabilecektir. Dolaysıyla 2021 yılında kullanılamayan izinler, sözleşmenin devamı halinde 2022 yılında kullanılabilecektir. A
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
4/B personelin askerlik süresi iş sonu tazminatında dikkate alınır mı?
02 Temmuz 2021 14:04		 Sözleşmeli personel farklı bir görevde çalıştırılabilir mi?
22 Haziran 2021 10:01
4/B'li personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
09 Haziran 2021 00:04		 Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
30 Mayıs 2021 00:01
Mali yetersizlik gerekçesiyle sözleşmeli personel işten çıkarılabilir mi?
26 Mayıs 2021 10:04		 Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?
12 Nisan 2021 00:04
Belediyede, SDS ödemesinde kadrolu - sözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?
28 Mart 2021 00:04		 Sözleşmeli sağlık personeline dil tazminatı ödenebilir mi?
16 Mart 2021 16:02
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
13 Mart 2021 00:06		 Sözleşmeli personel yol izni kullanabilir mi?
05 Mart 2021 15:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:31 - İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı00:04 - Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?00:03 - AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu00:01 - 19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - KPSS'de 4 doğru, 22 yanlış yaptı. DHBT puanı hesaplanmadı23:54 - İzmir'de maç yapan polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
23:52 - Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 33'e yükseldi23:51 - Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var23:49 - Aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynıyor23:46 - Jandarmanın kadın personeli Ezine Çayı'nda kayıpları arıyor23:44 - Güvenlik güçleri İran sınırında 7/24 nöbette23:27 - Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
23:02 - İrem hemşire Afganistan'da mahsur kaldı22:55 - Yeni İzmir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı22:45 - Ertelenen kabine toplantısı ne zaman yapılacak?22:36 - Türkiye, Lübnan'a ikinci kez ambulans uçak gönderiyor22:28 - Erdoğan: İnşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız
22:27 - 'Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?
AYM, atamaları eleştiren öğretmenlere verilen cezayı haksız buldu
İzmir'de çıkan çatışmada 1 polis memuru yaralandı
19 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oldu mu şimdi yani söylemi 1
her tamiratı bantla yapan insan 2
tedavülden kalkan cümleler 2
burka 2
amfide ders almak 2
norovirüs 1
kalbe öküz oturması hissi 1
Öğrenme kulesi 1
Cengiz Holdingden AFADa 5 milyon dolarlık bağış 1
ben ağlarım ikimizin yerine 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam