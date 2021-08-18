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Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama

Pendik'te çocuk gürültüsü sebebiyle iki aile arasında çıkan kavgada Murat Üstündağ'ın pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
18 Ağustos 2021 14:51
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Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama

Pendik'te, 14 Ağustos günü iddiaya göre, çocuk gürültüsü yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada Murat Üstündağ pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan ve Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Arif S. ve babası Abdulkadir S., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Aralarında sorunlar olduğunu söyledi

Şüpheli Arif S. savcılıktaki ifadesinde, Murat Üstündağ ile aralarında sorunlar yaşandığını ve olay günü Üstündağ'ın araçlarının yanına geldiğini anlatarak, "Murat Üstündağ bana küfür etmeye başladı. Dikiz aynasından belinden siyah bir şey çıkardığını gördüm. Babama söyledim. Biz tartışırken babam çıkmak istedi ancak izin vermedim. Silahı gördükten sonra babam kendi imkanıyla aracın sürgülü kapısını açtı ve Murat Üstündağ'a doğru birkaç el ateş etti. Kapıyı açtığında zaten Murat Üstündağ zaten karşısındaydı ve babama doğru yönelmişti. Olay yerinden babamla birlikte kaçtım. Güvenliğimizi ve diğer aile üyelerinin güvenliğini sağlamak için Ankara'ya gitmeye karar verdim. Daha sonra teslim olacaktım" dedi.

"Kendimi ve çocuğumu korumak için ateş ettim"

Şüphelilerden Abdülkadir S. ise, Murat Üstündağ ile ailesinin kendilerini ve diğer komşularını rahatsız ettiklerini, bu nedenle taşınmaya karar verdiklerini anlatarak, "Yük indiren aracı bekledik. Evimizin önünde aynı zamanda Murat Üstündağ'ın evinin de bulunduğu binanın önünde durduk. Daha araçtan inmeden ölenin oğlu Yusuf aracın yanına gelerek oğluma yumruk atmaya başladı. Murat Üstündağ eşimi ve çocuklarımı kastederek oğluma küfürler etti. Murat Üstündağ'ın elini beline atarak siyah renkli bir tabanca çıkarmaya çalıştığını gördüm. Ben de araçta bulunan tüfek ile kendisine doğru birkaç el ateş ettim. Ben ve oğlum, Murat Üstündağ ve ailesine zarar vermek için oraya gitmedik. Olay kendiliğinden ve karşı tarafın kışkırtmasıyla gerçekleşti. Kendimi ve çocuğumu korumak için ateş etmek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Tutuklandılar

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler Arif S. ve Abdulkadir S., "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Arif S. ve Abdulkadir S.'nın "kasten öldürme" tutuklanmalarına hükmetti.
İhlas Haber Ajansı
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