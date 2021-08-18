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Nisan'da koronayı yenen İsrail'de vakalar neden arttı?

Bağışıklık sistemi uzmanı Derya Unutmaz sosyal medya hesabından attığı twitler ile Nüfusunun yüzde 60'ını Nisan'da aşılayan İsrail'de vaka sayılarının neden arttığını açıkladı.
18 Ağustos 2021 15:08
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Nisan'da koronayı yenen İsrail'de vakalar neden arttı?

Bağışıklık sistemi uzmanı Derya Unutmaz sosyal medya hesabından attığı twitler ile Nüfusunun yüzde 60'ını Nisan'da aşılayan İsrail'de vaka sayılarının neden arttığını açıkladı.

Unutmaz, İsrail'de vaka sayılarının artmasının temel nedeni Delta Varyantı olduğunu duyurdu. Ayrıca Aralık gibi 60 yaş üstü vatandaşını aşılayan İsrail'de bu yaş grubunda antikorun düştüğünü açıkladı.

İşte Unutmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı

İsrail'in Nisan'da koronayı yenmiş ve toplumsal bağışıklığa ulaştığını düşünmüştük. 2-3 ay boyunca da vaka sayıları 2 haneli rakamlara düştü haftalarca ölüm olmadı. Fakat Temmuz sonunda İsrail'de çok hızlı 4.Covid dalgası başladı, peki ne oldu? Aşılar etkisiz mi ?

Gerçekten günlük vaka sayıları İsrail'de 4-5 binlere çıktı, şu anda hastanede yatan covid hastaları 500-600 civarı, ölümlerde sıfırdan günlük ortalama 10-20 civarına çıktı, ve bunların yaklaşık yarısı aşılı (çift doz mRNA). Öncelikle, bu yeni dalganın ana sebebi Delta varyantı...

Delta aslında bir süper varyant, insanlığı enfekte eden en bulaşıcı virüslerden biri oldu. Virüs hücrelere o kadar hızlı giriyor ki bunu durdurmak için çok miktarda akıllı füzenizin hazır bekliyor olması lazım. Yani bir önceki varyantlara yeten antikordan daha fazlası gerekiyor.

Bu durumda daha önce virüsü %95 durduran aşılar (mRNA) bireysel düzeyde %70-80e düştü (gerçi ağır hastalıktan koruma deltaya karşı hala %95 civarı). Toplumsal bağışıklığa ulaşmak için de daha önce nüfusun %60'ının 2doz aşılanması gerekirken bu eşik %75-80 düzeyine çıkmış oldu...

Israil Nisan'da nüfusun %60'ını 2 doz aşılamıştı ve ülke tamamen maskesiz açıldı. Bu o zaman yeterliydi ama deltaya karşı değil. Bu sürede aşılama da nerdeyse durdu, çocuklar gençlerin önemli kısmı aşı olmadı. Vaka artışının birinci sebebi de bu oldu.

Vaka artışındaki 2.sebep yukarda belirttiğim gibi aşı olanların virüsten tamamen korunma oranı (yani semptomsuz) %95 ten %70-80'e düştü bu durumda aşılı olanların bir kısmına da virüs bulaştı. Gerçi çoğunluğu hafif geçiyor. Peki neden hastanede yatan ağır hastaların yarısı aşılı?

Bunu da 3.durum açıklıyor; İsrail'de 60yaş üstü Aralık-Ocak da aşılandı. Yani bu grupta aradan yaklaşık 8 ay geçti. Bu durumda antikor seviyeleri özellikle yaşlı grupta oldukça azaldı & deltaya karşı bağışıklık yetersiz kalmaya başladı. Aşılı ağır hastaların da %90'ı bu yaş grubu

Bu yüzden geçen hafta İsrail 50 yaş üstü herkese 3.Doz mRNA aşısı yapmaya başladı & 12 yaş üstü çocukların aşılanması hızlandı. Bu deltaya karşı çok iyi kalkan oluşturacak & 4.dalga sonbahara kadar kontrol altına alınıp, ağır hasta & ölümler çok azalacaktır. Yani deltaya rağmen.
Memurlar.Net
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