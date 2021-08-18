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Halıcılardan, bu bölümü seçen öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs

Gaziantep'teki halı üreticileri, Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki Halı Tasarımı Anasanat Dalı'nı seçen ve yetenek sınavında başarılı olan 20 öğrenciye asgari ücretin yarısı kadar burs imkanı sağlayacak.
18 Ağustos 2021 15:12
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Halıcılardan, bu bölümü seçen öğrencilere asgari ücretin yarısı kadar burs

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, halı sektörünün gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bu anlamda Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile protokol imzaladıklarını ve Üniversite bünyesinde bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek Halı Tasarımı Anasanat Dalı kurulduğunu anlatan Kaplan, sektörün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek için uğraştıklarını kaydetti.

Söz konusu bölüme yerleşerek yetenek sınavında başarılı 20 öğrenciye asgari ücretin yarısı kadar burs sağlayacaklarını belirten Kaplan, "Programa özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak olup, sınava katılabilmek için 16-20 Ağustos tarihlerinde ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. 24 Ağustos'ta 1. aşama canlı modelden desen sınavı, 25 Ağustos'ta 2. aşama özgün tasarım sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olan ilk 20 öğrenciye asgari ücretin yüzde 50'si oranında burs verilecektir. Yetenekli gençlerimizi sektörümüzde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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