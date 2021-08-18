Ankara'da, vergi dairesi müdürlerinin yerleri değişti
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez Birimleri ile Ankara İhtisas VD, Anadolu İhtisas VD, Yenimahalle VD ve Doğanbey VD Müdürlükleri yeni hizmet binasına taşındı. Yenimahalle VDMd.lüğünün boşalttığı yere Yeğenbey VDMd.lüğü taşındı
|18 Ağustos 2021 15:14
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Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Merkez Birimleri ile Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü, Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü, Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gayret Mahallesi Ahmet Hamdi Caddesi No:48 Yenimahalle/ANKARA adresindeki yeni hizmet binasında faaliyetlerine başladı.
Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü ise Yenimahalle vergi Dairesi müdürlüğünün boşalttığı Gayret Mahallesi Bankacılar Caddesi No:2 Yenimahalle/ANKARA adresindeki yeni hizmet binasında faaliyetine başladı.
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.
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