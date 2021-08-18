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Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partiyi kuruyor

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partilerini kurup Anadolu'yu dolaşmaya başlayacaklarını söyledi.
18 Ağustos 2021 15:28
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Ümit Özdağ, 26 Ağustos'ta partiyi kuruyor

Özdağ, "Ayyıldız Hareketi" kapsamında Toroslar ilçesindeki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında, Anadolu'nun stratejik göç saldırılarına uğradığını savundu.

Göç hareketleri nedeniyle kültürel değerlerin tahrip edildiğini öne süren Özdağ, "Türk milletinin iradesini, Türk siyasetinde biz temsil ediyoruz. Bunu çok kesin ve bilerek söylüyorum. Türk milletinin iradesini siyasette biz temsil ediyoruz çünkü Türk milletinin yüzde 90'ı 'Suriyeliler, Suriye'ye dönmeliler.' diyor ve bunu da biz gerçekleştireceğiz. Bu iradeyi siyasete biz taşıyoruz." dedi.

Özdağ, Türkiye'de siyasetin temel ekseninin değiştiğini, Türk milletinin iradesini kendi hareketlerinin temsil ettiğini iddia etti.

Programın ardından Mersin Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Özdağ, burada da partileşme sürecine ilişkin şunları aktardı:

"Ayın 26'sında partimizi kurup, 30'unda tekrar toyumuzu yaptıktan sonra Anadolu'yu dolaşmaya başlayacağız. Bu, partinin kuruluşundan önce yaptığımız son il ziyareti. İnşallah partinin kuruluşuna çok kısa bir zaman kaldı. Partinin kuruluşundan sonra da partimizin il binasının açılışı vesilesiyle buraya tekrar ziyarete geleceğim."

Özdağ'a ziyaretlerinde, Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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