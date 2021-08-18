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İkinci elde fiyatlar ne zaman düşecek?

ÖTV düzenlemesi hakkında açıklamada bulunan sektör temsilcisi Hüseyin Akkaş, ÖTV'de indirim yapılmadığını sadece ÖTV dilimlerinde iyileştirmeler yapıldığını dile getirdi. Akkaş, devamında ÖTV'de yapılan iyileştirmelerin ikinci el araç piyasasına yansımasının zaman alacağını söyledi.
18 Ağustos 2021 15:36
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İkinci elde fiyatlar ne zaman düşecek?

Balıkesir'de otomotiv alım, satım ve servis hizmeti veren Hüseyin Akkaş, son günlerde çıkan ÖTV indirimi haberleri hakkında açıklamalarda bulundu. Hüseyin Akkaş, yaptığı açıklamalarda ÖTV'de sadece iyileştirme yapıldığını dile getirerek belirli araçların fiyatlarında düşüş olduğunu söyledi. ÖTV iyileştirmeleri sonrasında sıfır otomobillerde düşen fiyatların ikinci el araç piyasasına yansımasının zaman alacağını söyledi. Hüseyin Akkaş, ÖTV iyileştirmesinin bütün otomobilleri kapsamadığını da sözlerine ekleyerek fiyat düşüşlerinde bütün ikinci el araçların etkilenmeyeceğini ifade etti.

ÖTV indirimi konusunda röportaj veren Hüseyin Akkaş, "Sıfır araçlarda ÖTV indirimi konusu söz olmadı. Sadece ÖTV dilimlerinde bir iyileştirme yapıldı. Aslında bir düşüş değil bu. Düşüş şöyle algılanabilir: yüzde 50'lik dilimde otomobil neredeyse kalmayacaktı artık. Yani neredeyse tüm otomobiller yüzde 80'lik dilime geçmişti. Bunların Türkiye'deki bazı modelleri de yüzde 50'lik dilimden bir süre daha satılmaya devam edecek diye düşünüyorum. Bu şekilde bir indirim oldu diyebiliriz ama bu genel bir ÖTV indirimi değil" dedi.

DİZEL ARAÇ DEVRİ SONA ERECEK

Egzoz gazlarıyla ilgili 2030 yılına kadar bir salınım taahhüttü olması sebebiyle birçok dünya markası otomobillerin dizel araçlardan vazgeçerek yollarına hibrit ve tamamen elektrikli araçlar üreterek devam edeceğini duyurdu. Otomotiv sektöründe hizmet veren Hüseyin Akkaş ise son zamanlarda benzinli araçların vatandaşlar tarafından daha çok rağbet gördüğünü dile getirerek şunları söyledi:

"Şu anda benzinli araçlar ilgi görüyor. Dizel araç üretiminde tüm dünya vazgeçmeye başladı. Bilinen birçok büyük markalar dizel araç üretiminden vazgeçti. Hibrit otomobillere ya da tamamen elektrikli araçlara dönmeye başladılar. Bunun sebebi de 2030 yılına kadar salınım taahhüttü var. Yani egzoz gazlarıyla ilgili bir taahhüttü var. Hem bu taahhütte uymak için yatırım yapmaları gerekiyor. Dizel motorlarına yatırım yaparlarsa da maliyetini karşılamayacak. Yatırım maliyetlerini alamayacakları için de dizel motorlu araçlardan hemen hemen herkes vazgeçiyor. Dizel motorlu araçların da emisyonlarını düşürmek çok zor. Hibrit ve tamamen elektrikli otomobiller artık hayatımıza girecek."

BENZİNLİ ARAÇ İLE ELEKTRİKLİ ARASINDA FARK YOK

Elektrikli araçları almak konusunda vatandaşların menzil ile ilgili tereddüt ettiğini söyleyen Hüseyin Akkaş, benzinli araç ile elektrikli araç arasında bir fark olmadığını açıkladı. Hüseyin Akkaş, akaryakıt istasyonunda benzinli araçlarda 5 dakika, elektrikli araçlarda ise 15 dakika dolum süresi olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Elektrikli araçlar şu anda istenilen ilgiyi görmedi. Menzille alakalı tereddütler var. Benim bildiğim kadarıyla Balıkesir'de 5 civarında bir elektrikli araç var. Vatandaşlarımız şarj etme konusunda tereddüt ediyor. Bunun benzinli araçlardan bir farkı yok. Sadece benzinlikte akaryakıt pompasında 5 dakika kadar beklerken elektrikli araçlarda da hızlı şarj yöntemiyle 15 dakikada hemen hemen bataryanın yarısını doldurabiliyorsunuz."
İhlas Haber Ajansı
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