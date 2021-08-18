KPSS'de 4 doğru, 22 yanlış yaptı. DHBT puanı hesaplanmadı

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki kadrolara atanmak için 2020 KPSS'ye giren bir aday Genel Kültür testinde 26 soruya cevap vermiştir. 4 doğru ve 22 yanlışı olan adayın DHBT puanı ise, Genel Kültür testindeki doğru sayısından yanlış cevap sayılarının dörtte biri çıkarıldığında en az bir neti bulunmadığı için hesaplanmamıştır.

- Aynı kural DGS'de de var

Benzer bir uygulama 2018 yılından bu yana DGS'de uygulanmaktadır. 2018 DGS'de sözel ve sayısal testte en az 0,5 doğru neti bulunmayan bir aday dava açmış ancak idare mahkemesi aday aleyhine karar vermiştir. Ankara 4. İdare Mahkemesinin 06/11/2018 tarihli ve sayılı kararı şu şekildedir:

"... Kılavuzda yer alan kural gereği, sözel ve sayısal testlerin her ikisinde de en az 0,5 ham puan alan adayların 2018 yılı DGS puanı hesaplanacağından, sözel testten sıfır puanı bulunan davacının her ikisinde de en az 0,5 ham puanı bulunma şartını sağlayamadığından DGS puanının hesaplanmamasında hukuka ve mev zuata aykırılık Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. bulunmamaktadır."

KDK'nın DGS'deki en az bir net kuralına dair kararı ise şu şekildedir:

"Başvuran diğer alanlardaki cevapları itibarıyla Sınav Kılavuzunun "3.10 Değerlendirme" başlıklı maddesindeki düzenlemelere bir aykırılık bulunmadığını iddia etmekte ise de, sınavda her bir testin kendi içinde değerlendirileceği, Genel Kültür alanının, tüm KPSS puan türlerinde puan hesaplanması için bir ham puan (net) bulunması gereken bir alan olduğu, Sınav Kılavuzu'nun tüm adaylar için bağlayıcı nitelikte bir düzenleyici işlem olduğu birlikte değerlendirildiğinde, başvuranın KPSS puanın hesaplanmasının imkanı bulunmadığı görülmektedir. Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde başvuranın talebinin İdare tarafından reddedilmesi işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

- 2020 KPSS kılavuzunda yer alan açıklamalar

2020 KPSS kılavuzunda yer alan açıklamalar şu şekildedir:

"Sınava/yerleştirme işlemine başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar.",

"3.10 Değerlendirme:

"Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. ... Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.",

"Diyanet İşleri Başkanlığında Din Hizmetlerinde Görev Almak Amacıyla Kpss Ve Dhbt'ye Katılacak Adaylar İçin Açıklamalar:

"Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur. ... Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. ... Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır. Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır."

- KDK: İşlem hukuka uygun

Kamu Denetçiliği Kurumu, sınav kılavuzunda gerekli açıklamanın yer alması nedeniyle, en az bir neti çıkmayan adayın KPSS-DHBT puanının hesaplanmamasında hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

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