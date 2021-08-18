https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali açıkladı: Koronadan ölenlerin yüzde 99'u aşısını olmamış kişiler

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 1 Ocak'tan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kentte 49 ölümün gerçekleştiğini belirterek, "Bu vakaların, ölümlerin yüzde 99'u ne yazık ki ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor." dedi.
18 Ağustos 2021 16:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile Genç Caddesi'nde bulunan aşı uygulama alanını ziyaret eden Vali Ekinci, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Vali Ekinci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara en rahat ve çabuk şekilde aşıya ulaşmasını sağlayacak tüm imkanları İl Sağlık Müdürlüğünün değerlendirdiğini söyledi.

- "Aşı oranında ciddi anlamda yükseliş oldu"

Sadece hastanelerde değil aynı zamanda seyyar çadırlarda ve kırsal alanlardaki vatandaşlara aşı hizmeti götürüldüğünü dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:

"Bingöl'de bugüne kadar tüm köylerimiz 2 defa aşı kapsamında gezilmiştir. Bunun yanı sıra bünyesinde 50'den fazla işçi çalıştıran firmalarımızda sağlık çalışanlarımız tarafından ikinci defa aşılama çalışması yapılıyor. Aşı kapsamından 140 personelimiz tüm gün Bingöl genelinde aşılama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla teşekkürü, şükranımızı ifade etmek istiyoruz sağlık çalışanlarımıza. Elbette bildiğiniz gibi Bingöl'de son zamanlarda aşı oranında ciddi anlamda bir yükseliş oldu. Ben tüm Bingöllü kardeşlerime duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Ancak vaka oranımız hala yüksek. Bu da elbette aşı oranının yükselmesini gerektiriyor ne yazık ki son günlerde özellikle maske ve mesafe konusunda taziyeler ve düğünler başta olmak üzere Bingöllü vatandaşlarımızın biraz daha hassasiyetini bu noktada kaybettiğini görüyoruz. Ben Bingöllü kardeşlerimden özellikle maske ve mesafeye bir süre daha hassasiyetle uymalarını istirham ediyorum."

Yakın zamanda yüzde 65 aşılama oranına ulaşmayı düşündüklerini belirten Ekinci, "Aşılama oranımız yüzde 57.1. Yayladere ve Kığı ilçelerimiz mavi kategoride yer alıyor. Adaklı ve Yedisu ilçelerimiz sarı kategoride, diğer ilçelerimiz ise merkez de dahil olmak üzere turuncu kategoride yer alıyor. 1 Ocak'tan itibaren 49 ölümünüz gerçekleşti. Bingöl'de Allah hepsine rahmet eylesin. Bu vakaların, ölümlerin yüzde 99'u ne yazık ki ya aşı olmamış, ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Ekinci aşının faydasını ve koruyuculuğunu Bingöl'deki istatistiklerden de gördüklerini vurgulayarak, "Şu an hastanede yatan 86 vatandaşımız var 10'u yoğun bakımda yatıyor ve bunlara da baktığımızda aynı şekilde ya aşılarını tamamlamış yada hiç aşı olmamış vatandaşlar olduğunu müşahede ediyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
18 Ağustos 2021 16:54		 İBB Barınağındaki görüntülerin üstü kapatıldı, iş makineleri gazetecileri görünce kaçtı
18 Ağustos 2021 15:22
Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor
18 Ağustos 2021 14:55		 Bir aile selde yok oldu
18 Ağustos 2021 14:50
Valilikten uyarı: Hastanelerimiz dolma seviyesine geldi
18 Ağustos 2021 14:48		 İETT otobüsünde HES kodu tartışması
18 Ağustos 2021 14:23
Bozkurtlu imam, 30'dan çok kişinin helikopterle kurtarılmasını sağladı
18 Ağustos 2021 13:51		 Türkiye'nin ilk nalbant müzesi açıldı
17 Ağustos 2021 23:19
Çona Kanyonu'nda 12 yeni şelale keşfedildi
17 Ağustos 2021 23:02		 Geçmişi 1800'lü yıllara dayanıyor! Coğrafi işaret tescili aldı
17 Ağustos 2021 20:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:01 - FETÖ'den aranan eski Danıştay Üyesi yakalandı16:57 - 28 Şubat davası sanıkları Çevik Bir ve Çetin Doğan için tutuklama kararı16:54 - Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı16:53 - Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!16:51 - Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu açıklandı16:47 - 120 bin liralık ziynet eşyası çalıp, su dolu sürahi bıraktılar
16:43 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı16:35 - Vali açıkladı: Koronadan ölenlerin yüzde 99'u aşısını olmamış kişiler16:34 - Yangınlarla mücadele için gelen Azerbaycan ekibi ülkelerine döndü16:26 - Burak Elmas'tan 'Marcao' açıklaması: Gereken cezayı vereceğiz16:23 - 200 yıllık fizik problemi çözüldü16:18 - PKK'dan Afrin'e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
16:09 - Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyede16:05 - KDK'dan ücretli öğretmenleri sevindirecek tavsiye kararı15:52 - Hastane personelini darp eden 3 kişi gözaltına alındı15:45 - Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Afganistan' açıklaması15:36 - İkinci elde fiyatlar ne zaman düşecek?
15:31 - İklim değişikliği Trakya'da buğday ve ayçiçeğini tehdit edecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV indirimine full paketli engel
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
Sanık ile yemek yiyen ACM Başkanı açığa alındı
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM hukuka uygun buldu!
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
Matematik öğretmeni, nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti
8 Türk üniversitesi 2021 Dünya Üniversiteleri (ARWU) listesine girdi
Mete Gazoz, o gülüşün nedenini açıkladı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chat 1
Çocukluğunu özlemek 3
amfide ders almak 3
aşure günü 1
ben ağlarım ikimizin yerine 1
hissetmek 2
kar havası 1
oldu mu şimdi yani söylemi 1
havalar da soğudu birden 3
iki nokta yan yana 2
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Rize Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Van Gürbel Geçici 8 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam