200 yıllık fizik problemi çözüldü
|18 Ağustos 2021 16:23
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İsrail'in Hayfa kentindeki Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan iki bilim insanı, fizikçilerin iki asırdır çözüm aradığı "Üç Cisim Problemi"ni çözmeyi başardı. Bu çözüm, Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenlerin gelecekteki konumlarına ilişkin öngörülere ışık tutmaya yarayacak.
Bilim insanları on yıllardır güneş sistemindeki gezegenlerin konumları ile ilgili araştırmalar yapıyor.
"Üç Cisim Problemi" çözüldü
Herhangi iki gezegen çekim kuvvetine bağlı hareketleri anlamaya yarayan denklemlerin çözümleri halihazırda yapılabiliyordu. Ancak üç veya daha fazla gezegenin yer çekimine ilişkin hesaplamaları içeren "Üç Cisim Problemi" uzun süredir çözülmeyi bekliyordu.
İsrailli Hagai Perets ve doktora öğrencisi Barry Ginat bu problem üzerine yoğunlaştı, ikili, üç gezegen arasındaki her etkileşime dair hareket olasılıklarını hesapladı ve daha sonra Matematiğin "rassal yürüyüş" yöntemi ile ihtimal dahilindeki her sonucun nihai olasılıklarını birleştirerek sonuca ulaştı.
Çözüm sayesinde, Güneş, Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim ilişkisi daha ayrıntılı şekilde anlaşılabilecek.
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