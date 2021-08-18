120 bin liralık ziynet eşyası çalıp, su dolu sürahi bıraktılar
|18 Ağustos 2021 16:47
|+Aa- Yazdır
Olay, geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde Acıbadem Mahallesi'nde meydana geldi. Biri kadın iki kişi, önce 4 katlı binanın giriş kapısını kartla açmaya çalıştı. Kapıyı açmakta başarısız olan ikili, bir süre bekledikten sonra binadan çöp atmak için bir kişinin çıkmasını fırsat bilerek açılan kapıdan içeriye girdi. Binaya girdikten sonra kapıları tek tek kontrol eden 2 kişi, 3. katta bulunan dairenin kapı kilidini kırdı. İçeri giren hırsızlar, Şebnem Güzel ve ailesine ait ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.
BOŞ TAKI KUTULARININ YANINA SU DOLU SÜRAHİ BIRAKTILAR
Hırsızlar yaklaşık 120 bin liralık ziynet eşyalarını çaldıktan sonra ilginç bir yola başvurdular.
Hırsızlar, boşalttıkları takı kutularının yanına mutfaktan aldıkları su dolu sürahiyi bırakarak daireden ayrıldılar. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları anları ile şüphelilerden birinin kartla dış kapıyı açmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızların soğuk kanlı oldukları görüldü.
"YAKLAŞIK 120 BİN LİRAYI AŞKIN MADDİ KAYBIMIZ VAR"
Şebnem Güzel "Yaklaşık iki üç ay önce taşındık.Taşındığım için bütün ziynet eşyalarımı kayınvalideme getirdim. Hem ev yeni olduğu için hem de yakın zamanda tatile çıkacağım için. Kayınvalidem çarşıya gittiğinde 20 dakika içinde kilidi patlatıyorlar ve bütün evi soyuyorlar. Hem kayınvalidemin, hem benim ziynet eşyalarımın hepsi gidiyor.
'Küpelerim, bilekliklerim, kolyelerim, kayınvalidemin keza öyle. Kayınpederimin saatleri, benim saatlerim. Hepsi gidiyor. Yaklaşık 120 bin lirayı aşkın maddi kaybımız var. Yapanların en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz' dedi.
İKİ KİŞİ SEVGİLİ GİBİ EL ELE GİRİYORLAR
'Hırsızların binaya girme anlarına da değinen Güzel, "Bunlar iki kişi sevgili gibi el ele tutuşup geliyorlar. Alt kapıyı önce kartla açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar, biraz bekliyorlar. Komşularımızdan biri çöp çıkartmaya, dışarıya çıkıyor. O çıkarken kapıyı tutup bunlar giriyorlar içeriye. Sanırım en zayıf kapıda bizim kapımız olduğu için burayı tercih ediyorlar. Kilidi patlatıyorlar. Öyle giriyorlar içeriye. Bütün ziynet eşyalarımızın kutuları, kapı girişine yığılmış. Kutuların yanına bir de mutfaktan su dolu bir sürahi getirilmiş. Üstüne bir bardak su için demeye getirmişler' şeklinde konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|28 Şubat davası sanıkları Çevik Bir ve Çetin Doğan için tutuklama kararı
18 Ağustos 2021 16:57
|Hastane personelini darp eden 3 kişi gözaltına alındı
18 Ağustos 2021 15:52
|Büyükşen çifti cinayetinden tutuklu sanığın cenazesi defnedildi
18 Ağustos 2021 14:35
|Kaza yapan otomobilini gören baba çılgına döndü!
18 Ağustos 2021 14:18
|Kuzeni tarafından vurulan 16 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi
18 Ağustos 2021 14:06
|Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını görüp, şüpheliyi polise yakalattı
18 Ağustos 2021 13:41
|Bekçilerden gazetecilere sert müdahale
18 Ağustos 2021 11:52
|Polis, ziynet eşyaları çalınan çifte, kolyedeki evlilik tarihinden ulaştı
18 Ağustos 2021 11:13
|Ankara'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
18 Ağustos 2021 09:50
|Başkentte silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı
18 Ağustos 2021 08:42