Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu açıklandı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğu açıklandı.
|18 Ağustos 2021 16:51
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