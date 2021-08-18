Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı
|18 Ağustos 2021 16:54
|+Aa- Yazdır
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balıklıgöl köyünde yaşayan Mert Artan, 1 Ağustos
günü oyun oynarken elektrik direği üzerinde gördüğü kuş yuvasına tırmanmak istedi.
Direğe tırmanmaya başladığı sırada elektrik akımına kapılan çocuk dengesini
kaybederek direkten düştü.
Çevredekiler hızla olay yerine geldiğinde çocuğun hareketsiz halde olduğunu
gördü. Köy halkı çocuğun öldüğünü düşünerek kucaklarında köy meydanına götürürken
o sırada çevrede koyun otlatan Yaşar Artan ve Metin Özcan isimli çobanlar çocuğun
bir ihtimal ölmediğini düşünerek onu üzerindeki enerjiyi atması için toprağa
gömmeye karar verdi. Kafası haricinde toprağa gömülen çocuğun bilinci kısa süre
sonra yerine geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yapılan ilk müdahalenin
ardından Mert'i Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesine ardından Erzurum Şehir
Hastanesine sevk etti.
Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesinde 6 gün yoğun bakımda kalan küçük Mert'in serviste tedavisine devam ediliyor. Vücudunda 3. derece yanık izleri ve kırıklar bulunan Mert Artan iyileşeceği günü bekliyor.
"Oğlumu çobanlar kurtardı"
Olay gününü anlatan Baba Mirze Artan, çobanların oğlunu toprağa gömerek kurtardıklarını
ifade ederek, "Oğlum direkten düşünce çevredekiler onu öldü sanmış. Olay yerine
o sırada gelen çobanlar enerjisini atması için çocuğu toprağa gömmüşler. Çocuk
sonra kendine gelmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tedavi sürecimiz devam ediyor"
dedi.
Küçük Mert ise kuşları görmek için çıktığını, sonrasını hatırlamadığını belirterek kendisini kurtaran çobanlara teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali açıkladı: Koronadan ölenlerin yüzde 99'u aşısını olmamış kişiler
18 Ağustos 2021 16:35
|İBB Barınağındaki görüntülerin üstü kapatıldı, iş makineleri gazetecileri görünce kaçtı
18 Ağustos 2021 15:22
|Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor
18 Ağustos 2021 14:55
|Bir aile selde yok oldu
18 Ağustos 2021 14:50
|Valilikten uyarı: Hastanelerimiz dolma seviyesine geldi
18 Ağustos 2021 14:48
|İETT otobüsünde HES kodu tartışması
18 Ağustos 2021 14:23
|Bozkurtlu imam, 30'dan çok kişinin helikopterle kurtarılmasını sağladı
18 Ağustos 2021 13:51
|Türkiye'nin ilk nalbant müzesi açıldı
17 Ağustos 2021 23:19
|Çona Kanyonu'nda 12 yeni şelale keşfedildi
17 Ağustos 2021 23:02
|Geçmişi 1800'lü yıllara dayanıyor! Coğrafi işaret tescili aldı
17 Ağustos 2021 20:37