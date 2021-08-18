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Vekilin aşısını doktor belediye başkanı yaptı

Nöroloji Uzmanı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4. doz aşı zamanı gelen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in aşısını bizzat yaptı.
18 Ağustos 2021 17:33
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde düzenlenen programın ardından göreve yeni başlayan hastane Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada beyaz önlük giyerek AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in 4. doz aşısını yapan Büyükkılıç, vatandaşlara da aşı çağrısında bulundu.

Büyükkılıç, "Doktor milletvekilimize doktor başkan aşı yaptı. Amacımız farkındalık oluşturmak ve kamuoyunun dikkatini çekmektir. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkayıp sosyal medyadaki dedikodulara hayır demektir. Ya hastalığı geçirip nerede duracağımızı bilmeyeceğiz ya da aşı yaptırıp hem ülkemiz hem insanlığımız kazanımda bulunmuş olacak. Aksi takdirde bu ülkeyi sabote etme mantığı içerisinde ekonomisini baltalama, turizmini ve eğitimini baltalama gibi yollara yöneldiğini unutmamalıyız. Mutlaka aşımızı yaptırmalıyız. Aksi takdirde kendimizi yoğun bakımda mı buluruz, nerede buluruz diye bilmediğimizi ifade etmek istiyorum. Doktor başkana Allah'ın izniyle güvenirler. Sağlık camiasına zaten güveniriz. Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız başta olmak üzere Türkiye'mizde elbette en yetkili ağızlara güveneceğiz. Onun dışındaki dedikodulara kulağımızı kapatacağız. Temennimiz en kısa zamanda da Turkovac aşımızın piyasaya çıkmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

4. Doz aşısını yaptıran AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, "Ürolog olarak büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. 4. Doz aşım yapıldı. Farkındalık oluşması adına böyle yapmış olduk. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aşı yaptırmayan ve aşı karşıtı olan kardeşlerimize bir kez daha sesleniyoruz. 2 doz Sinovac aşısından sonra maalesef virüse yakalandım ama çok hafif atlattım. Sol akciğerimin yarısı daha önceki bir ameliyat ile alınmıştı. Virüsün zor geçeceği tahmin edilirken grip gibi atlattım" diye konuştu.

Büyükkılıç daha sonra ziyaretini takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ali Göç'ün de 3. doz aşısını yaptı.
İhlas Haber Ajansı
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