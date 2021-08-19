İSG önlisans mezunu teknisyenin zam ve tazminatı nasıl hesaplanır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş sağlığı ve güvenliği önlisans bölümünü bitiren teknisyenin zam ve tazminatın teknikerlik üzerinden hesaplanması gerektiğini belirtti.
|19 Ağustos 2021 09:00
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 9/8/2021 tarihli görüş yazısında, AÖF İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunlarının tekniker unvanını aldığı, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın ilgili maddesi gereğince de, teknisyen kadrosunda yer alan ilgilinin teknikerler için öngörülen zam ve tazminattan yararlanması gerektiğini belirtti.
İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüş yazısı
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