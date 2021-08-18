Yıldız futbolcunun acı günü! Doğmamış bebeği koronadan hayatını kaybetti
|18 Ağustos 2021 18:06
|+Aa- Yazdır
Gaziantep Futbol Kulübünün yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Recep Niyaz, doğmamış çocuğunu kaybetti. Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz, yakalandığı Covid-19 hastalığı sonrası karnındaki bebeğini kaybetti. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Recep Niyaz'ın biricik eşi Betül Niyaz'ın yakalandığı Covid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz'ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir. Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor
18 Ağustos 2021 19:21
|Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Acıyorum haline
18 Ağustos 2021 18:44
|İklim değişikliği Trakya'da buğday ve ayçiçeğini tehdit edecek
18 Ağustos 2021 15:31
|Adana'da kebapçıdaki yazıyı görenler şaştı kaldı!
18 Ağustos 2021 15:04
|Tuz Gölü'ndeki kuraklık uydu görüntülerinde
18 Ağustos 2021 14:12
|Yarın iki bölgede sağanak bekleniyor
18 Ağustos 2021 13:29
|Evde alınacak basit önlemlerle su israfının önüne geçilebilir
18 Ağustos 2021 12:59
|Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yurda gelişi sürüyor
18 Ağustos 2021 12:50
|Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara YKS tercihi için hatırlatma
18 Ağustos 2021 12:44
|'Yoğun bakımlarda üçüncü dozunu yaptırmamış hastalar artıyor'
18 Ağustos 2021 12:29