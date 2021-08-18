Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı
İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'i, silahlı saldırı sonucu yaraladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi
|18 Ağustos 2021 18:08
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta Erciş'in, Fatih'teki evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısıyla bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Uzun süreli güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle olay yerinden kaçan 2 şüphelinin Okmeydanı'nda lüks bir araca bindiğini tespit etti.
Polis ekipleri, 14 Ağustos'ta Avcılar ve Eyüp'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.K. ve B.P.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan saldırganlarla irtibatlı olduğu ve olay anında yakınlarda bulunarak saldırıyı koordine ettiği belirlenen B.Y.'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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