https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı

İstanbul'da gazeteci Emre Erciş'i, silahlı saldırı sonucu yaraladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi
18 Ağustos 2021 18:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ağustos'ta Erciş'in, Fatih'teki evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısıyla bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Uzun süreli güvenlik kamerası ve KGYS görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle olay yerinden kaçan 2 şüphelinin Okmeydanı'nda lüks bir araca bindiğini tespit etti.

Polis ekipleri, 14 Ağustos'ta Avcılar ve Eyüp'te düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler E.K. ve B.P.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan saldırganlarla irtibatlı olduğu ve olay anında yakınlarda bulunarak saldırıyı koordine ettiği belirlenen B.Y.'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!
18 Ağustos 2021 17:47		 Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi adliyede
18 Ağustos 2021 16:09
Pendik'te çocuk gürültüsü cinayetine 2 tutuklama
18 Ağustos 2021 14:51		 Mahkeme'den BİLSEM'deki testörlerin sınav ücretine dair karar
18 Ağustos 2021 00:06
Yengesini öldürüp, 16 yaşındaki kuzenini yaralayan zanlı tutuklandı
17 Ağustos 2021 18:57		 16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
17 Ağustos 2021 18:49
KDK'dan aile yardımı ödeneği kararı
17 Ağustos 2021 16:44		 CHP'li meclis üyesine başörtülü hekime hakaretten hapis istemi
17 Ağustos 2021 15:11
Filyasyon ekibindeki başörtülü hekime hakarete eden CHP'liye dava
17 Ağustos 2021 12:30		 ACM Başkanı'nın tehdit edildiği paylaşımlarla ilgili soruşturma
17 Ağustos 2021 11:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:24 - Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı19:21 - Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor19:19 - Eda öğretmen, sokak köpekleri için tayini reddetti19:16 - Ak Parti'den sosyal medya açıklaması: Ceza olmayacak19:15 - Belediye çalışanı trafik kazasında yaşamını yitirdi19:13 - 'İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükü yüzde 76'
18:59 - Erdoğan: Etiyopya'daki tüm FETÖ okulları TMV devredildi18:48 - 17 kuyumcuya 264 bin lira 'rekabet ihlali' cezası18:44 - Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Acıyorum haline18:38 - Şehidin son sözleri: 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara'18:33 - Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı18:23 - Selde evi yıkıldı, 3 yıl daha kredisini ödeyecek
18:17 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:16 - Kanarya Adaları'na giden bir teknede aç ve susuz kalan 47 kişi öldü18:08 - Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı18:06 - Yıldız futbolcunun acı günü! Doğmamış bebeği koronadan hayatını kaybetti17:59 - GS'den 'Marcao' kararı: Takımdan ayrı çalışacak
17:52 - Cami yıkımına gelen İBB'yi mahkeme kararı durdurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV indirimine full paketli engel
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!
Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
Sanık ile yemek yiyen ACM Başkanı açığa alındı
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM hukuka uygun buldu!
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
Matematik öğretmeni, nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti
KDK'dan ücretli öğretmenleri sevindirecek tavsiye kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşırı duygusallık hali 1
yalan söylemek zorunda kalmak 2
kalbi kırıldığı için ölebilir insan 2
amfide ders almak 3
bulaşık yıkama algoritması 1
Turhan tekin 1
burka 2
ah bu şarkıların gözü kör olsun 3
Çocukluğunu özlemek 3
taşlara kayalara 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Rize Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Van Gürbel Geçici 8 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam