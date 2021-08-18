https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı

Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a ulaşmaya çalışan haciz memurları, Harun Tan'ı karşılarında buldu.
18 Ağustos 2021 18:33
+Aa- Yazdır
Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı

Eski manken Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş, bir bankadan çektiği 30 milyon lira kredinin 1 milyon 500 bin lirasını ödemeyince hakkında icra işlemleri başlatıldı.

Haciz işlemleri için polis ve avukatlar, Akkuş'un Arnavutköy'deki iş yerine gitti. Ancak Uğur Akkuş'un iş yerinin kapalı olduğu görüldü. Bunun üzerine eşi Ebru Şallı'nın adresine gidilmesine karar verildi.

Ebru Şallı'nın kayıtlarda görülen Beşiktaş'taki adrese gidildiğinde ise haciz memurlarına kapıyı Şallı'nın eski kocası Harun Tan açtı. Yapılan incelemede Ebru Şallı'nın Harun Tan'dan ayrıldıktan sonra ikamet kaydını değiştirmediği tespit edildi.

İcra memurları ve avukatları adreslerde tutanak tuttuktan sonra ayrıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı
18 Ağustos 2021 19:24		 Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
18 Ağustos 2021 11:00
Asuman Dabak: 2,5 milyon lira dolandırıldım
18 Ağustos 2021 09:45		 Acun Ilıcalı, davalık olduğu Zuhal Topal'ı, TV8'e transfer etti
17 Ağustos 2021 16:33
Yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi!
16 Ağustos 2021 21:43		 Şarkıcı Güllü yaşadığı kavga ile ilgili iddiaları yalanladı
16 Ağustos 2021 19:56
Eczacılardan 'Kim Milyoner Olmak İster'e' tepki
16 Ağustos 2021 13:08		 Cimilli İbo hayatını kaybetti
16 Ağustos 2021 10:30
RTÜK harekete geçti: Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber
16 Ağustos 2021 09:28		 Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
16 Ağustos 2021 08:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:24 - Yeşilçam Oyuncusu Ali İnce son yolculuğuna uğurlandı19:21 - Karadeniz Sahil Yolu'na fındık seren üreticiler, güneşi bekliyor19:19 - Eda öğretmen, sokak köpekleri için tayini reddetti19:16 - Ak Parti'den sosyal medya açıklaması: Ceza olmayacak19:15 - Belediye çalışanı trafik kazasında yaşamını yitirdi19:13 - 'İstanbul'un Marmara Denizi'ne bıraktığı kirlilik yükü yüzde 76'
18:59 - Erdoğan: Etiyopya'daki tüm FETÖ okulları TMV devredildi18:48 - 17 kuyumcuya 264 bin lira 'rekabet ihlali' cezası18:44 - Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Acıyorum haline18:38 - Şehidin son sözleri: 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara'18:33 - Ebru Şallı'nın eşini arayan haciz memurları eski eşiyle karşılaştı18:23 - Selde evi yıkıldı, 3 yıl daha kredisini ödeyecek
18:17 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:16 - Kanarya Adaları'na giden bir teknede aç ve susuz kalan 47 kişi öldü18:08 - Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi yakalandı18:06 - Yıldız futbolcunun acı günü! Doğmamış bebeği koronadan hayatını kaybetti17:59 - GS'den 'Marcao' kararı: Takımdan ayrı çalışacak
17:52 - Cami yıkımına gelen İBB'yi mahkeme kararı durdurdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV indirimine full paketli engel
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken görüntü!
Sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişiklik yapıldı
Sınıfta 'elektrik' diye bağıran öğretmen, düz memurluğa atandı!
Kamuda bir ilk! Dolu kadroya atama yaptılar
Sanık ile yemek yiyen ACM Başkanı açığa alındı
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM hukuka uygun buldu!
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
Matematik öğretmeni, nokta ve doğrunun olmadığını iddia etti
KDK'dan ücretli öğretmenleri sevindirecek tavsiye kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir dolaşıp gelmek 1
hissetmek 2
Emelkoca 3
tedavülden kalkan cümleler 2
karakalem 2
iki nokta yan yana 2
her tamiratı bantla yapan insan 2
Arabça 1
taşlara kayalara 1
en yorucu spor 3
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Rize Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Van Gürbel Geçici 8 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam